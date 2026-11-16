Indagan video donde le dan un vapeador a una niña de 2 años en Hermosillo

Investigan caso de vapeadores en Sonora. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora investiga el caso de una niña que obligaron a probar de un vapeador, en la ciudad de Hermosillo. El caso provocó indignación en redes sociales.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia explícita; se recomienda discreción:

🚨 #Sonora | ¡Indignación por video de una mujer en #Hermosillo, que pone a fumar con un vape a una niña de apenas dos años!



La grabación que circula en redes muestra el momento en que una joven, identificada como estudiante de una preparatoria de Sonora, acerca el vape… pic.twitter.com/w1yHzK32CC — Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 15, 2026

Se viraliza video de niña inhalando de un vapeador

Durante el fin de semana se difundió el video que muestra a una joven cargando a una niña, de aproximadamente 2 años, mientras le coloca un vapeador en la boca. La menor inhala el humo e inmediatamente comienza a toser.

La persona que compartió las imágenes pidió ayuda para que el material llegue a las autoridades o algún familiar “para que le quiten a la niña y cuidarla como se debe”.

“Sinceramente me causa mucha indignación ya que se está jugando con la vida de una bebé”, dijo la persona denunciante.

Sobre la persona que le da el vapeador a la niña se dice que es una adolescente que vive en Hermosillo, Sonora. Se desconoce cuál es su nombre.

FGJE de Sonora investiga caso de vapeadores

La FGJE de Sonora emitió un comunicado para informar que ya se encuentra investigando el caso de la niña a la que le dieron un vapeador para inhalar.

“Como parte de las diligencias, se recabaron entrevistas, se ordenaron estudios médicos y toxicológicos a la menory se dio intervención a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar su bienestar y protección integral”, informó la Fiscalía.

El comunicado menciona que se solicitó al Juez de Control una audiencia inicial en contra de tres adolescentes señaladas en la investigación, para imputar los delitos que legalmente correspondan.

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