Cónsul de Estados Unidos en Hermosillo pide a caravana migrante detener su avance 

Drew Hoster advierte a caravana migrante sobre riesgos. Foto: Antonio López Moreno

El cónsul general de Estados Unidos en Hermosillo, Drew Hoster, pidió a los integrantes de una caravana migrante que detengan su recorrido hacia la frontera norte y consideren las disposiciones migratorias estadounidenses, ante los riesgos de intentar ingresar de manera irregular a ese país.

Los resultados de las elecciones no modifican el ingreso al país

El diplomático señaló que los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos no modificaron los procedimientos consulares ni los requisitos de ingreso. Por ello, indicó que continúa siendo necesario contar con una visa para entrar legalmente al territorio estadounidense.

“Cualquier persona que intente entrar a los Estados Unidos tiene que ser legalmente. Si hay gente que quiere entrar por cuestiones de que creen que hay un cambio por las elecciones, nada ha cambiado, todavía proseguimos por parte de ley y la gente que intenta pasar ilegalmente están jugando con su vida”, declaró Hoster.

Busquen la manera legal de ingresar

El cónsul recomendó a los migrantes buscar alternativas para ingresar de manera regular y advirtió que la frontera permanece cerrada para quienes intenten cruzar sin cumplir los requisitos.

“Lo que yo sugiero, busquen la manera legalmente, porque todavía la frontera está cerrada”, expresó.

Caravana migrante salió de Tapachula rumbo a Estados Unidos

La movilización está integrada por aproximadamente 2 mil migrantes, principalmente originarios de países de Centroamérica. El contingente salió este martes de Tapachula, Chiapas, con la intención de avanzar hacia la frontera con Estados Unidos.

El recorrido comenzó una semana después de las elecciones legislativas estadounidenses, en las que el Partido Demócrata obtuvo el control de la Cámara de Representantes.

Sin embargo, Drew Hoster sostuvo que los resultados electorales no modificaron los requisitos de ingreso ni los procedimientos consulares, por lo que insistió en que quienes busquen entrar a Estados Unidos deben hacerlo por las vías legales.

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