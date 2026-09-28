Morena nombra a Jasmine Bugarín, del PVEM, coordinadora en Nayarit

Jasmine Bugarín, coordinadora de Morena en Nayarit. Foto: Video Morena.

Jasmine María Bugarín Rodríguez, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue designada Coordinadora Estatal de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Nayarit.

El nombramiento se da como parte del proceso para definir a los coordinadores estatales rumbo a la elección de 2027, en el que participan Morena y sus aliados.

Jasmine Bugarín, del PVEM, encabezará la coordinación en Nayarit

La designación de Jasmine Bugarín destaca porque la nueva coordinadora en Nayarit pertenece al PVEM, partido aliado de Morena.

Bugarín Rodríguez, actualmente senadora, asumirá la Coordinación Estatal de la Transformación y la Soberanía Nacional en la entidad, dentro de la definición de perfiles estatales de cara al próximo proceso electoral.

Morena y PVEM avanzan en nombramientos rumbo a 2027

El nombramiento en Nayarit forma parte del proceso de selección de coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027.

En este proceso, Morena, el Partido de Trabajo y el Partido Verde participan en la definición de quienes encabezarán las coordinaciones en las distintas entidades.

La designación de Bugarín se suma a otros nombramientos realizados dentro de este proceso, como el de Ana Lilia Rivera Rivera en Tlaxcala, quien fue nombrada Coordinadora Estatal de la Transformación y la Soberanía Nacional en esa entidad.