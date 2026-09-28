1.3 millones de personas encontraron empleo en “primavera laboral” de México: Sheinbaum

Sheinbaum destacó creación de empleos. Foto: Gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que entre agosto de 2025 y agosto de 2026, alrededor de 1.3 millones de personas encontraron empleo, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

Con este crecimiento, la población económicamente activa del país alcanzó los 62.6 millones de personas, en uno de los principales indicadores laborales presentados durante la conferencia matutina de este lunes.

Más empleo y mayor participación de las mujeres

Los datos presentados muestran además un incremento en la participación económica femenina.

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi, la participación de las mujeres en actividades económicas llegó a 41%, lo que representa un aumento de 2.2 puntos porcentuales respecto a años anteriores.

También se reportó una disminución en la cantidad de personas que laboran jornadas superiores a las 48 horas semanales. En los últimos cinco años, este indicador pasó de 27.1% a 22.2%.

Aumenta el poder de compra

Otro de los indicadores destacados fue el comportamiento del salario frente al costo de la canasta básica.

Según los datos presentados, el poder adquisitivo pasó de 0.8 a 1.9 canastas básicas, impulsado por los incrementos al salario mínimo registrados en los últimos años.

La meta planteada por el Gobierno federal es que esta capacidad de compra alcance 2.5 canastas básicas para 2030.

Más trabajadores con seguridad social

Las autoridades laborales también informaron avances en materia de protección social.

Al cierre de agosto de 2026:

199 mil 454 trabajadores de plataformas digitales contaban con acceso completo a la seguridad social

contaban con acceso completo a la seguridad social 1 millón 772 mil 296 personas tenían cobertura por riesgo de trabajo

tenían cobertura por riesgo de trabajo La reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales beneficiará a alrededor de 13 millones de trabajadores

Nuevas medidas para trabajadores agrícolas

Durante la presentación también se anunció la implementación del Certificado Laboral para la Agroexportación, un mecanismo que será obligatorio para empresas exportadoras a partir del 1 de octubre.

La medida busca beneficiar a cerca de 200 mil trabajadores agrícolas y forma parte de una estrategia enfocada en mejorar las condiciones laborales dentro del sector agroexportador.

Jóvenes Construyendo el Futuro suma 619 mil beneficiarios

En materia de capacitación laboral, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro reportó que, durante la actual administración, 619 mil jóvenes han sido atendidos mediante una inversión de 44 mil millones de pesos.

Desde su creación, el programa acumula 3.6 millones de beneficiarios, de los cuales 58% son mujeres y 42% hombres.

Según las cifras presentadas, siete de cada 10 participantes logran incorporarse posteriormente al mercado laboral o continúan sus estudios tras concluir su capacitación.

Las cifras se dieron a conocer en un contexto donde los indicadores de empleo, participación económica y salarios continúan siendo algunos de los principales parámetros utilizados para medir el desempeño del mercado laboral mexicano.

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