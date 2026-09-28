Alerta sanitaria: Cofepris detecta Buscapina y Bedoyecta falsas, cómo identificarlas

Ante las alertas, Cofepris emitió recomendaciones. Foto: Shutterstock

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre la falsificación de los medicamentos Buscapina y Bedoyecta este lunes 28 de septiembre.

A través de un comunicado, la instancia informó sobre las presentaciones apócrifas detectadas, los riesgos asociados a su consumo y emitió recomendaciones para la población y los establecimientos que comercializan estos productos.

Buscapina falsa: estas son las presentaciones falsificadas

La Cofepris informó de la falsificación de Buscapina Compositum (Hioscina, Metamizol Sódico) 10 mg/ 250 mg, en tabletas, que sirve para aliviar dolores abdominales intensos de tipo cólico.

La alerta sanitaria fue emitida tras un análisis técnico-documental con la información presentada por la empresa Sanofi Aventis de México, S.A. de C.V., titular del registro sanitario.

La falsificación de Buscapina corresponde a las siguientes presentaciones:

Caja con 24 tabletas, con número de lote CMXA001, fecha de caducidad diciembre de 2027 y diciembre de 2029.

Caja con 24 tabletas, con lote en caja CMXA001 y lote en blíster CNXA00, con fecha de caducidad diciembre de 2027.

Entre las anomalías presentadas a considerar:

Para el lote CMXA001 la fecha de caducidad original era enero de 2024.

La presentación de 24 tabletas no existe para Buscapina Compositum.

El lote CNXA001 no existe en la base de datos de Sanofi Aventis México para ninguna presentación.

Caja con 36 tabletas, con lote de caja CMXA 007, lote en blíster CMXA007 y MXA007, con fecha de caducidad de diciembre de 2026, aunque la fecha original era mayo de 2024.

Caja con 36 tabletas, con número de lote C57411 y fecha de caducidad para diciembre de 2027, aunque la fecha original era febrero de 2022.

Bedoyecta falsa: estas son las presentaciones por las que alertó Cofepris

Cofepris también informó sobre la falsificación de Bedoyecta (Complejo B, ácido fólico, vitamina C y rutina), cápsulas, producto cuyo registro sanitario corresponde a Laboratorios Grossman, S.A.

Cabe mencionar que este suplemento vitamínico sirve para prevenir y tratar deficiencias de vitaminas del complejo B, ácido fólico y vitamina C, ayudando a obtener energía, disminuir el cansancio y mantener un funcionamiento óptimo del sistema nervioso.

Los lotes falsificados identificados son el 230593 y 230589, ambos con fecha de caducidad de noviembre de 2026.

De acuerdo con la información presentada, no existen registros de acondicionamiento ni distribución de estos números de lote.

La autoridad sanitaria advirtió que la adquisición y el consumo de estos productos representan un riesgo para la salud, debido a que se desconocen las condiciones en las que fueron fabricados, almacenados, distribuidos y transportados.

Además, no existe certeza sobre las materias primas utilizadas para su elaboración, por lo que no se puede garantizar su seguridad, calidad ni eficacia.

¿Qué recomienda Cofepris a la población?

Cofepris recomienda no adquirir, consumir ni utilizar medicamentos cuando existan dudas sobre su autenticidad o cuando hayan sido señalados dentro de una alerta sanitaria.

La autoridad también pide evitar la compra de medicamentos en tianguis, mercados y otros establecimientos informales, así como no automedicarse y consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento.

En caso de comprar medicamentos a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web o aplicaciones móviles, se debe verificar que el establecimiento tenga domicilio físico en territorio nacional, además de licencia sanitaria y aviso de funcionamiento emitidos por Cofepris.

Si una persona cuenta con información sobre la comercialización de un medicamento falsificado, puede presentar una denuncia sanitaria ante la autoridad. En caso de haber utilizado un producto y presentar alguna reacción adversa, síntoma o malestar, debe reportarlo a través de VigiRam o al correo electrónico de farmacovigilancia de Cofepris.

¿Qué deben hacer distribuidores y farmacias?

Los distribuidores y farmacias que detecten medicamentos posiblemente falsificados en sus almacenes deben inmovilizarlos y realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

Cofepris recomienda además adquirir medicamentos únicamente mediante distribuidores autorizados por los titulares de los registros sanitarios y conservar la documentación que acredite su adquisición y comercialización legal, incluidas las facturas.

Si existen dudas sobre la autenticidad de un medicamento o de la documentación relacionada con su compra, los establecimientos deben contactar al titular del registro sanitario para confirmar la originalidad del producto.

Estas medidas buscan evitar que medicamentos de procedencia desconocida lleguen a los consumidores y reducir los riesgos asociados con productos cuya fabricación, almacenamiento, transporte o composición no pueden garantizarse.

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