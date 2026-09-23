Investigan falsos retenes por extorsión a paisanos en carreteras de Hermosillo y San Luis Río Colorado

Alertan por falsos retenes. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora se encuentra investigando los reportes de falsos retenes en carreteras estatales, en los que presuntamente se extorsiona a los automovilistas, principalmente paisanos que vienen de visita desde Estados Unidos (EE.UU.).

Investigan falsos retenes en Sonora

Gustavo Rómulo Salas, fiscal de Sonora, mencionó en conferencia de prensa que se está trabajando en conjunto con instituciones federales y estatales para investigar los reportes de falsos retenes en las carreteras de Hermosillo y San Luis Río Colorado.

“La propia Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, el Ejército Mexicano y, por supuesto también las autoridades estatales, tanto PESP como AMIC, se han abocado a hacer recorridos y barridos en la carretera para tratar de localizar, identificar a estos sujetos y pues estamos trabajando en campo”, declaró Rómulo Salas.

El fiscal le recordó a la ciudadanía que los retenes en carreteras no pueden realizarse de “manera improvisada, clandestina” y las autoridades deben estar identificadas para realizar este tipo de revisiones, además, se cuenta con la presencia de otra institución, federal o estatal, ya que no son procedimientos unilaterales.

“Tienen que estar plenamente identificados, tienen que aplicar un procedimiento sistemático de operación a quien les haga las revisiones y deben de tener lonas con los QR que permitan establecer a qué se debe esa revisión”, añadió.

A la población se le pide reportar al teléfono 911 cualquier retén que carezca de identificación oficial, protocolos visibles o presencia de las autoridades .

Gobernador habla de las falsas extorsiones en Sonora

Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo mencionó que la Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra investigando las denuncias, y añadió que en redes sociales circulan publicaciones sobre las presuntas extorsiones pero varios videos son de otros estados o fueron grabados en Sonora en años anteriores.

“Algunos de los videos que han circulado son reales. Otros son falsos y otros son de Sonora, pero de años anteriores. (…). Ya está en manos de la Fiscalía General de la República, ya está en conocimiento de la Fiscalía este hecho para que proceda con las investigaciones correspondientes”, expresó Durazo.

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