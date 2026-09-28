A cuatro años de gobierno, Américo Villarreal destaca obras de infraestructura en Tamaulipas

Américo Villarreal destaca avances en infraestructura de Tamaulipas. Foto: Uno TV

A cuatro años del inicio de la administración de Américo Villarreal Anaya, el Gobierno de Tamaulipas reporta inversiones en infraestructura carretera, hidráulica, educativa y urbana, con obras que, de acuerdo con la administración estatal, han tenido presencia en los 43 municipios.

La Secretaría de Obras Públicas estatal señala que la estrategia busca fortalecer la conectividad y atender necesidades de infraestructura en distintas regiones de Tamaulipas, además de mantener coordinación con el Gobierno de México para impulsar proyectos de alcance nacional.

Obra pública llega a los 43 municipios de Tamaulipas

Durante el programa Diálogos con Américo, el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, afirmó que una de las instrucciones al inicio de la administración fue extender la obra pública a todos los municipios. El funcionario señaló que la infraestructura carretera permite mejorar la movilidad de productores, familias y estudiantes, además de facilitar el acceso a hospitales y otros servicios.

“Estamos llegando a los 43 municipios del estado de Tamaulipas por cuarto año consecutivo. Eso es justicia social”, declaró.

De acuerdo con cifras proporcionadas por el Gobierno de Tamaulipas, cerca de 95% de la inversión asignada a obra pública e infraestructura durante la administración ha sido ejecutada por empresas constructoras tamaulipecas. La administración estatal sostiene que esta participación busca que una parte importante de la derrama económica generada por las obras permanezca en la entidad.

Américo Villarreal destaca avances en infraestructura de Tamaulipas. Foto: Uno TV

Carretera Mante-Ocampo-Tula, entre los proyectos estratégicos

Uno de los proyectos señalados por la Secretaría de Obras Públicas es la carretera Mante-Ocampo-Tula, cuya construcción fue retomada durante la actual administración después de permanecer detenida.

Pedro Cepeda explicó que para reactivar los trabajos fue necesario revisar el proyecto ejecutivo e incorporar especialistas, particularmente en materia de túneles.

De acuerdo con el funcionario, la vía permitirá mejorar la comunicación del sur de Tamaulipas con el Altiplano, el Bajío y el centro del país, además de facilitar el movimiento de carga hacia el puerto de Altamira. Paralelamente, se destinan 125 millones de pesos a la rehabilitación de la carretera libre Mante-Ocampo, con el objetivo de mantener una alternativa para quienes no utilicen la vía de cuota.

Tamaulipas reporta más de 21 mil millones de pesos en obra pública

Según cifras del Gobierno estatal, al cierre de 2025 la inversión acumulada en obra pública estatal superó los 21 mil millones de pesos.

Durante Diálogos con Américo, Pedro Cepeda estimó que en 2026 la cifra acumulada podría alcanzar entre 27 mil y 28 mil millones de pesos, mientras que la proyección para el cierre de la administración es superar los 35 mil millones de pesos.

El secretario también destacó la participación de empresas constructoras locales, aunque señaló que para proyectos con mayor complejidad técnica se ha recurrido a compañías y especialistas externos.

Américo Villarreal destaca avances en infraestructura de Tamaulipas. Foto: Uno TV

Gobierno federal destina recursos a carreteras

Cepeda Anaya destacó además la coordinación con el Gobierno de México para mejorar la infraestructura carretera federal en Tamaulipas. De acuerdo con sus declaraciones, durante 2026 se aplican 2 mil millones de pesos a carreteras federales en el estado.

El funcionario vinculó estos recursos con las gestiones realizadas por el gobernador Américo Villarreal ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La administración estatal también señala que la coordinación con el Gobierno Federal busca fortalecer la conectividad de Tamaulipas con otras regiones del país y sus principales corredores logísticos.

Agua y escuelas concentran parte de la inversión

Entre los proyectos hidráulicos destaca el acueducto para fortalecer el abastecimiento de agua en Ciudad Victoria. De acuerdo con la Secretaría de Obras Públicas, existe una inversión federal cercana a 2 mil millones de pesos, mientras que el Gobierno estatal participa con recursos destinados, entre otros conceptos, a la planta potabilizadora, derechos de vía, aspectos ambientales y actualización del proyecto ejecutivo.

La aportación estatal relacionada con estas acciones asciende a alrededor de 700 millones de pesos, según lo informado por el funcionario. En materia educativa, Cepeda informó que durante 2026 se prevé cerrar con una inversión estatal superior a 2 mil millones de pesos, además de recursos destinados a instalaciones deportivas en diferentes municipios.

El Gobierno de Tamaulipas también reporta que, al considerar la inversión conjunta con la Federación, durante la actual administración se han destinado más de 3 mil millones de pesos a infraestructura y equipamiento escolar.

Américo Villarreal destaca avances en infraestructura de Tamaulipas. Foto: Uno TV

Gobierno de Tamaulipas plantea mantener obras en los 43 municipios

A dos años de concluir la administración estatal, Pedro Cepeda reconoció que todavía existe una cartera de necesidades de infraestructura por atender.

“Falta por hacer mucha obra”, afirmó.

El secretario señaló que la instrucción es mantener durante los dos años restantes la presencia de infraestructura estatal en los 43 municipios de Tamaulipas.

Con ello, la Secretaría de Obras Públicas plantea continuar con proyectos carreteros, hidráulicos, educativos y urbanos, así como con la recuperación de obras pendientes y la coordinación con el Gobierno de México durante la segunda mitad de la administración de Américo Villarreal.

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