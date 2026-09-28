¿Cómo está La Guaira a tres meses de los terremotos?

Venezolanos oran por las víctimas de los terremotos. Foto: Maryorin Méndez / AFP

Ya pasaron más de tres meses del doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela. El estado de La Guaira, la zona más afectada, sigue lejos de haber superado la emergencia.

Según reseña un reportaje de la cadena Telemundo, algunos negocios están abiertos, hay viviendas entregadas y maquinaria pesada que sigue retirando toneladas de concreto. Pero también hay familias que aún duermen en carpas, frente a edificios que parecen detenidos en el tiempo y continúan buscando a sus seres queridos.

Los terremotos del 24 de junio de 2026, de magnitudes 7.2 y 7.5, dejaron al menos 6 mil 509 personas fallecidas, de acuerdo con el último balace oficial de las autoridades venezolanas, emitido el 24 de agosto.

También se habían inspeccionado 60 mil 785 viviendas, de las cuales unas 11 mil fueron clasificadas como de alto riesgo. Sin embargo, tres meses después todavía no existe un registro oficial actualizado de desaparecidos.

La Guaira sigue cubierta de escombros

La magnitud de las labores pendientes se puede medir en toneladas. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calculó inicialmente que los terremotos habían generado aproximadamente 1.2 millones de toneladas de escombros solamente en las zonas más afectadas de La Guaira. Posteriormente, el Gobierno venezolano anunció un convenio para retirar hasta tres millones de toneladas métricas en una primera fase.

También ordenó la demolición de 39 edificios con daños estructurales severos y señaló que los restos serían trasladados a un centro de disposición en la ciudad de Caraballeda.

En Residencias Caribe, trabajadores y voluntarios continuaban buscando cuerpos en los sótanos. Equipos de extracción utilizaban bombas para retirar agua de las zonas inundadas y facilitar el acceso.

De hecho, un mapeo realizado con drones y el censo de familiares permitían estimar que podría haber entre 50 y 60 cuerpos en distintas áreas de la estructura, apuntó Telemundo.

Han pasado tres meses y La Guaira todavía espera.



Tres meses después, seguimos encontrando escombros a un lado de las vías, problemas con el servicio de agua y familias que todavía no han podido recuperar la tranquilidad de tener un hogar seguro. pic.twitter.com/mY2LAqJkOZ — The Phantom (@Ghost_who_walk) September 26, 2026

Angie Sojo, que residía en ese complejo, lleva tres meses esperando recuperar el cuerpo de su esposo, Gustavo Adolfo Riascos Gómez, de 51 años. Su esposo se encontraba en el segundo piso de una de las torres cuando ocurrió el terremoto. Después del colapso, su cuerpo quedó en el estacionamiento.

Valeria Alcalá, de 18 años, también permanece activa en las labores de búsqueda en Residencias Caribe. Ella perdió a su madre y a su padrastro el 24 de junio. El cuerpo de su padrastro fue localizado un mes después de los sismos, pero el de su madre todavía no ha sido encontrado.

La Guaira intenta volver a funcionar

Un recorrido realizado por el diario El País constató que algunos comercios han comenzado a reabrir. Según una encuesta, de los aproximadamente 7 mil comercios que existían antes del terremoto, solo mil 752 permanecían en pie.

El mismo reportaje señaló que más de 740 familias habían recibido una vivienda nueva o asistencia para comprar o alquilar otra, aunque miles permanecían en campamentos o en una situación de incertidumbre.

En paralelo, el Gobierno venezolano anunció que continuaba la demolición de estructuras consideradas peligrosas y la retirada de escombros.

De momento, no existe una cifra oficial nacional actualizada de personas desaparecidas. Sin embargo, Amnistía Internacional señaló el 23 de septiembre que el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, estimó mil 579 desaparecidos,

💔 La Guaira 3 meses después !! pic.twitter.com/v6H9h6zLiu — Bitácora 58 (@Bitacora58news) September 25, 2026

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