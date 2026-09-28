Larry Rubin califica de “gravísimo error” reforma sobre doble nacionalidad

Larry Rubin pide frenar reforma sobre doble nacionalidad. Foto: Melina Ochoa

El presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, calificó como un “gravísimo error” la reforma constitucional sobre doble nacionalidad y pidió a los senadores analizar sus posibles efectos en ciudadanos mexicanos con otra nacionalidad.

La Cámara de Diputados aprobó la reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, que establece requisitos de nacionalidad única para quienes aspiren a la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El proyecto fue turnado al Senado.

Larry Rubin cuestiona reforma sobre doble nacionalidad

Rubin sostuvo que la propuesta podría generar una diferenciación entre ciudadanos mexicanos y afectar a personas que cuentan con una segunda nacionalidad.

“Este tipo de reformas no tiene sentido. Habíamos dicho que esta reforma en particular es un gravísimo error”, declaró.

El presidente de la American Society of Mexico señaló que la medida no sólo tendría implicaciones para mexicanos que viven en el país, sino también para quienes residen en el extranjero y mantienen vínculos con México.

La organización ya había pedido públicamente al Senado rechazar la reforma y considerar el impacto en las familias binacionales y en los mexicanos que viven en Estados Unidos.

Sen. @JuanitaGuerra_M



Su responsabilidad es primero con México y con los mexicanos, no con una instrucción partidista.



Tener dos nacionalidades no hace a nadie menos mexicano.



No le dé la espalda a millones de mexicanos con doble nacionalidad, migrantes y familias… — Larry Rubin (@lrubin) September 27, 2026

Rubin advierte sobre la renuncia a una segunda nacionalidad

Uno de los puntos cuestionados por Rubin es el requisito de renunciar a una nacionalidad extranjera para quienes busquen acceder a determinados cargos de elección popular.

“Entonces ponemos a estos ciudadanos, por ejemplo estos senadores tanto de Morena como de otros partidos, en una posición muy complicada porque no van a poder renunciar su segunda nacionalidad y, por ende, no van a poder en los procesos electorales”, afirmó.

La reforma aprobada por los diputados establece que quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no podrán tener otra nacionalidad. El dictamen contempla su aplicación a partir del proceso electoral de 2028.

Rubin también señaló que renunciar a una nacionalidad extranjera no depende únicamente de la voluntad del ciudadano, pues las condiciones para hacerlo corresponden a las leyes del país que otorgó esa nacionalidad.

“Los esfuerzos deberían focalizarse” en el combate al crimen organizado

Durante sus declaraciones, Rubin planteó que las autoridades deberían concentrar sus esfuerzos en personas que incurran en delitos como corrupción, extorsión o vínculos con el crimen organizado, en lugar de utilizar la doble nacionalidad como criterio.

“Los esfuerzos se deberían de focalizar no en buscar a personas que no han traicionado a su patria, que son estos millones de ciudadanos, y más bien ver cómo parar a los que sí traicionan a diario a su patria con corrupción, extorsión, apoyar al crimen organizado”, expresó.

Rubin pidió que el debate se centre en las conductas de las personas y no únicamente en su condición de contar con más de una nacionalidad.

Reforma sobre nacionalidad única llega al Senado

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto en lo general con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención. En lo particular, obtuvo 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención.

La iniciativa modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer el requisito de nacionalidad única en las candidaturas a la Presidencia, gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El debate continuará en el Senado, donde los legisladores deberán discutir y votar el dictamen antes de que pueda avanzar en el proceso de reforma constitucional.

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