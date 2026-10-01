Alerta en Dos Bocas: sobrecalentamiento provoca conato de incendio en pastizal

Pemex reporta conato de incendio en Dos Bocas Foto: Cuartoscuro

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que durante la madrugada de este jueves se registró un evento operativo en la Batería de Separación Litoral, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, que provocó un conato de incendio en pastizal seco alrededor de un quemador. La empresa señaló que el fuego fue extinguido oportunamente y no hubo personas afectadas ni daños en las instalaciones.

🔴 Una vez más arde Dos Bocas ! pic.twitter.com/pxUxuaq3D4 — Mario Di Costanzo (@mario_dico50) October 1, 2026

¿Qué pasó en Dos Bocas?

De acuerdo con Pemex, el evento operativo ocurrió durante la madrugada en la Batería de Separación Litoral, por lo que se realizaron acciones para evitar el cierre de pozos productores de la Región Marina Suroeste.

Como parte de estas acciones, se derivó de manera controlada el flujo de gas hacia un quemador, dispositivo utilizado como medida de seguridad ante este tipo de eventos.

El flujo controlado provocó un sobrecalentamiento en el área, lo que ocasionó un conato de incendio en el pastizal seco ubicado alrededor del quemador.

🔖 Tarjeta Informativa | Atiende Pemex conato de incendio en periferia del quemador en Batería de Separación Litoral en Dos Bocas, Tabasco.



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Bomberos controlaron el incendio

Pemex informó que, de inmediato, se activaron las medidas de seguridad correspondientes. El equipo de bomberos ubicado en la Terminal Marítima Dos Bocas acudió para atender el conato y logró extinguir el incendio.

La empresa indicó que no se reportaron afectaciones al personal ni a las instalaciones.

Operaciones continúan con normalidad

Tras la atención del incidente, Pemex señaló que las operaciones continúan de manera normal.

La empresa también refrendó su compromiso con la seguridad de las personas, la protección del medio ambiente y la operación segura de sus instalaciones, mediante la aplicación de los protocolos de atención y prevención correspondientes.

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