Lisbany, modelo cubano deportado de EE. UU. a México. Foto: Armando de la Rosa

Lisbany, un joven originario de La Habana, Cuba, se volvió tendencia en redes sociales por su estatura y condición física, que han llamado la atención de habitantes de Villahermosa, Tabasco, donde actualmente busca oportunidades para retomar su carrera como modelo.

En entrevista con Uno TV, contó que emigró a Miami, Florida en Estados Unidos, donde trabajó como modelo para tiendas de ropa y animador en centros nocturnos. Sin embargo, fue detenido durante una redada migratoria y deportado a México hace aproximadamente seis meses.

De Miami a Villahermosa: la historia de Lisbany

El joven explicó que llegó a Tabasco después de su deportación y que actualmente vive en la colonia Casa Blanca, en Villahermosa.

Desde entonces, ha buscado espacios para desarrollar su talento, pero asegura que no ha encontrado oportunidades para trabajar en el medio del modelaje.

Por ello, considera trasladarse a otra ciudad donde pueda abrirse camino. Entre sus opciones menciona Tulum, destino al que espera viajar para encontrar nuevas posibilidades.

Durante sus recorridos por las calles de Villahermosa, Lisbany ha recibido muestras de atención de habitantes que lo reconocen, le hacen cumplidos y hasta le toman fotografías.

El joven contó que ha notado que algunas mujeres le toman imágenes desde el interior de sus automóviles mientras camina por la ciudad.

“Las mujeres me tiran fotos en las cámaras escondidas en los carros, yo puedo pasar y puedo mirar que me tiran fotos por el carro y llama mucho la atención”, Lisbany, cubano

Por ahora, cuenta con un cuarto prestado donde puede pasar las noches y continúa recorriendo Villahermosa en busca de alimento, agua y oportunidades laborales.

El joven también analiza la posibilidad de trasladarse a Playa del Carmen para retomar su carrera como modelo y encontrar un espacio donde desarrollar su talento.

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