Ingresan al “Chapo Isidro” al Altiplano. Foto: Carlos Vera

Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, luego de que un juez federal le impusiera prisión preventiva por presuntos delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

“Chapo Isidro” llega al Altiplano. Foto: Carlos Vera.

El traslado se realizó bajo un fuerte dispositivo de seguridad, después de una audiencia privada de más de cuatro horas, efectuada de manera virtual desde la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad del Ejército y la Guardia Nacional, Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, fue trasladado este lunes 23 de noviembre al penal federal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México.



Un juez federal le impuso prisión… pic.twitter.com/OMjyzJfxIY — Uno TV (@UnoNoticias) November 24, 2026

Blindan FEMDO y traslado del “Chapo Isidro” al Altiplano

Un fuerte dispositivo de seguridad se desplegó este lunes en las inmediaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicada en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, para resguardar el traslado del “Chapo Isidro” al penal del Altiplano, en el Estado de México.

El operativo contó con más de 50 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, así como ocho vehículos artillados. A las 16:05 horas, el convoy salió de las instalaciones de la FEMDO con destino al centro penitenciario.

El traslado se realizó después de una audiencia de poco más de cuatro horas, en la que un juez federal de control, con sede en el Altiplano, impuso prisión preventiva al presunto líder criminal y a dos de sus principales colaboradores, detenidos junto con él en Sinaloa.

Operativo para trasladar al “Chapo Isidro”. Foto: Uno TV

Desde su captura, el viernes pasado, el presunto líder de la organización criminal Beltrán Leyva permanecía bajo resguardo en las instalaciones de la FEMDO.

¿Cuándo definirán si “El Chapo Isidro” es vinculado a proceso?

A solicitud de la defensa, el juez concedió la duplicidad del plazo constitucional. Por ello, la audiencia en la que se determinará si el “Chapo Isidro” es vinculado a proceso quedó programada para el próximo 28 de noviembre.

La medida cautelar de prisión preventiva implica que el presunto líder criminal permanecerá recluido mientras continúa el procedimiento judicial, sin que esto represente una sentencia sobre las acusaciones en su contra.

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, afrimó que el “Chapo Isidro” será juzgado en México pese a la solicitud de extradición de EE. UU..

Dos presuntos colaboradores también permanecen bajo prisión preventiva

En la misma condición jurídica se encuentran dos hombres detenidos durante el operativo en el que fue capturado Meza Flores:

Germán “N” , alias “Serafín”, identificado como su primo y presunto segundo al mando de la organización.

, alias “Serafín”, identificado como su primo y presunto segundo al mando de la organización. José “N”, señalado como su cuñado y presunto operador financiero.

Los tres fueron detenidos la noche del 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, durante un operativo encabezado por fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional, con apoyo de labores de inteligencia de Estados Unidos.

Captura provocó enfrentamientos y narcobloqueos en Sinaloa

La detención de los tres hombres desencadenó más de cinco horas de enfrentamientos y narcobloqueos en cuatro municipios de Sinaloa.

Tras su captura, las autoridades trasladaron a Meza Flores al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, conocido como El Altiplano, donde permanecerá mientras se desarrolla la siguiente etapa del proceso judicial.

El operativo, denominado Operación Centella, dejó 20 personas muertas: 16 presuntos delincuentes y cuatro militares, de acuerdo con el balance presentado por las autoridades federales.

Durante la conferencia matutina de este lunes 23 de noviembre, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que participaron 361 elementos y 14 aeronaves, incluidos seis helicópteros artillados.

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