Detienen en Tabasco al “Cabra”, líder de la Mara 18 buscado por El Salvador

Óscar Ariel “N”, alias el “Cabra”, detenido en Tabasco. Foto: @OHarfuch

Óscar Ariel “N”, alias el “Cabra”, identificado como uno de los líderes de la organización criminal Mara 18 y objetivo de las autoridades de El Salvador, fue detenido en Villahermosa, Tabasco. De acuerdo con Omar García Harfuch, el hombre cuenta con una orden de aprehensión internacional por su presunta participación en al menos 15 homicidios, delitos sexuales y narcomenudeo.

¿Quién es el “Cabra”, detenido en Villahermosa?

A través de una publicación en redes sociales, Omar García Harfuch informó sobre la detención de Óscar Ariel “N”, alias el “Cabra”, a quien identificó como uno de los líderes de la organización criminal Mara 18.

El funcionario señaló que el detenido era objetivo de las autoridades de El Salvador y tenía una orden de aprehensión internacional por su presunta participación en al menos 15 homicidios, delitos sexuales y narcomenudeo.

¿Quiénes participaron en la detención del “Cabra”?

La detención se realizó en Villahermosa, Tabasco, con la participación de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades estatales.

García Harfuch agradeció al Gobierno de El Salvador el intercambio de información, así como al gobernador de Tabasco, Javier May, y a las autoridades estatales por su colaboración para concretar la detención.

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