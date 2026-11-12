Mejora calificación crediticia de Tamaulipas y crece economía del estado

Calificadoras destacan inversión en obras. Foto: Gobierno de Tamaulipas

La calificación crediticia de Tamaulipas mejoró en octubre de 2026, luego de que HR Ratings la elevara de HR A+ a HR AA-, con perspectiva estable, debido a indicadores como el crecimiento de los ingresos, una mayor liquidez y un menor peso de la deuda estatal.

El cambio ocurre durante la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, periodo en el que también mejoraron las evaluaciones de Fitch Ratings y HR Ratings. En paralelo, la economía de Tamaulipas registró un crecimiento promedio anual de 2.12%, con lo que se ubicó en el cuarto lugar nacional, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

HR Ratings mejora calificación de Tamaulipas: ¿qué tomó en cuenta?

En su evaluación de octubre, HR Ratings destacó que Tamaulipas fortaleció su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras, impulsado por el crecimiento de sus ingresos disponibles y una menor dependencia del financiamiento de corto plazo.

Entre los indicadores que respaldaron la mejora se encuentran:

Superávit primario de 3.3% de los ingresos totales durante 2025, frente al 2% registrado en 2024.

de los ingresos totales durante 2025, frente al 2% registrado en 2024. Aumento de 4.8% en los ingresos de libre disposición , impulsado por una mayor recaudación de impuestos y derechos, así como por las participaciones federales.

, impulsado por una mayor recaudación de impuestos y derechos, así como por las participaciones federales. Reducción de la deuda neta ajustada , que pasó de representar 39.4% a 35.3% de los ingresos de libre disposición.

, que pasó de representar 39.4% a 35.3% de los ingresos de libre disposición. Menor servicio de la deuda , que bajó de 9% a 6.5% de esos ingresos.

, que bajó de 9% a 6.5% de esos ingresos. Ausencia de financiamiento adicional de corto plazo durante 2025.

El informe también registró un aumento anual de 7.1% en el gasto destinado a obra pública respecto a 2024.

¿Qué calificación crediticia tiene Tamaulipas con otras agencias?

Además de HR Ratings, otras agencias han revisado las evaluaciones financieras del estado durante la actual administración.

Fitch Ratings elevó su calificación de BBB+ a A+, mientras que Moody’s mantiene una evaluación de A y Verum una de A+, ambas con perspectiva estable desde 2024.

Las últimas revisiones de estas agencias se realizaron en 2026: Verum en junio, Moody’s y Fitch Ratings en julio, y HR Ratings en octubre.

Las calificaciones crediticias permiten evaluar la capacidad de un gobierno para cumplir con sus compromisos financieros. Para ello, las agencias consideran factores como ingresos, gasto, liquidez, endeudamiento y servicio de la deuda.

Tamaulipas ocupa el cuarto lugar nacional en crecimiento económico

En materia económica, Tamaulipas registró un crecimiento promedio anual de 2.12% entre el segundo trimestre de 2023 y el primero de 2026, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del Inegi.

Con ese resultado, se colocó en el cuarto lugar nacional, por debajo de Hidalgo, con 3.56%; Chiapas, con 3.32%, y Colima, con 2.92%.

En el primer trimestre de 2026, la actividad económica de Tamaulipas también reportó un crecimiento de 5.2% respecto al mismo periodo de 2025, el segundo mayor avance entre las entidades del país.

Por ahora, HR Ratings prevé que los ingresos de libre disposición del estado mantengan una evolución positiva, respaldados por las participaciones federales y las acciones para fortalecer la recaudación. También contempla un aumento de la inversión pública en seguridad e infraestructura.

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