Reanudan audiencia de Danna Yanina; defensa busca que enfrente el proceso en libertad 

Danna Yanina busca seguir su proceso en libertad. Foto: Daisy Herrera

La audiencia de Danna Yanina “N”, primera persona detenida por la investigación relacionada con la muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, se reanudó este martes por vía remota. Su defensa busca que el juez revoque la prisión preventiva que se le impuso el pasado 24 de julio y le permita continuar el proceso en libertad.

Se busca que Danna lleve el proceso fuera de prisión

La joven permanece conectada a la diligencia desde el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Altamira, mientras que sus abogados, encabezados por Carlos David Robles Figueroa, comparecen de manera presencial en la sala de juicios orales.

El objetivo de la defensa es que la autoridad judicial modifique la medida cautelar y permita que Danna Yanina enfrente el procedimiento fuera del centro penitenciario, bajo las condiciones que determine el juez.

Defensa argumenta que cambió el riesgo de sustracción

El abogado Carlos David Robles Figueroa explicó que el artículo 153 contempla distintos riesgos procesales que pueden ser considerados al determinar una medida cautelar.

Según el litigante, el único riesgo que la jueza identificó en el caso de Danna Yanina fue el de sustracción, debido a que inicialmente no contaba con un domicilio dentro de la jurisdicción.

Sin embargo, sostuvo que esa situación cambió porque los padres de la joven ya cuentan con un domicilio en la zona.

“El 153 siempre habla de tres riesgos procesales. Danna solamente tenía el riesgo de sustracción. ¿Por qué el riesgo de sustracción?. Dijo la juez que no tenía un domicilio en esta jurisdicción. Motivo por el cual, como ustedes ya se han percatado, ya ha salido a la luz, pues que los padres de Danna ya tienen un domicilio aquí”, declaró el abogado.

Juez decidirá si Danna Yanina continúa el proceso en libertad

La solicitud de la defensa deberá ser analizada y resuelta por el juez, quien determinará si existen condiciones para modificar la prisión preventiva impuesta desde julio.

La audiencia se prevé que se prolongue hasta el próximo jueves, cuando podría continuar el análisis de los argumentos presentados por las partes.

Por ahora, Danna Yanina permanece en el Cedes de Altamira mientras se desarrolla la diligencia judicial.

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