¿De qué delitos es señalado “Axel”, segundo al mando de Los Ciclones?
El “Axel” es señalado como responsable de la agresión contra integrantes de la SSPC.
En Matamoros, Tamaulipas, autoridades detuvieron a Axel Alfredo “N”, alias “Axel”, segundo al mando de la célula delictiva Los Ciclones, del Cártel del Golfo (CDG) y es señalado por su presunta relación con homicidios, secuestro, extorsión y tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos (EE.UU.).
Agredió a elementos de la SSCP
Además, las autoridades lo señalan como presunto responsable de la agresión contra integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ocurrida el pasado 17 de mayo. En ese ataque, un elemento perdió la vida y varios más resultaron heridos, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP).
“También es señalado como responsable de la agresión contra integrantes de SSPC, ocurrida el pasado 17 de mayo, en la que lamentablemente perdió la vida un compañero y varios más resultaron heridos. Su memoria y el compromiso de quienes arriesgan la vida para proteger a la ciudadanía nos obligan a continuar las investigaciones hasta detener a todos los responsables. No permitiremos que esta agresión quede impune”.
La detención fue resultado de trabajos de inteligencia militar y de un operativo en el que participaron elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. En la acción también fue detenida otra persona.
Durante el operativo se aseguraron armas, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo. Ambos detenidos fueron trasladados por la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México.
El Gabinete de Seguridad señaló que estas detenciones contribuyen a debilitar la capacidad operativa de una estructura vinculada con delitos que afectan a familias y comercios de Tamaulipas.
Durante su captura en Matamoros hubo bloqueos en distintos puntos, donde fueron atravesados vehículos de carga y transporte. Se registraron incendios y ponchallantas. Los hechos se extendieron hacia Río Bravo y Valle Hermoso.
- Alfredo, el “Axel”, es hijo alias del “Contador” del Cártel del Golfo.
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