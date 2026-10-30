¿De qué delitos es señalado “Axel”, segundo al mando de Los Ciclones?

Alfredo era el segundo al mando de Los Ciclones. Foto: GabSeguridadMX

En Matamoros, Tamaulipas, autoridades detuvieron a Axel Alfredo “N”, alias “Axel”, segundo al mando de la célula delictiva Los Ciclones, del Cártel del Golfo (CDG) y es señalado por su presunta relación con homicidios, secuestro, extorsión y tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos (EE.UU.).

Agredió a elementos de la SSCP

Además, las autoridades lo señalan como presunto responsable de la agresión contra integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ocurrida el pasado 17 de mayo. En ese ataque, un elemento perdió la vida y varios más resultaron heridos, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP).

“También es señalado como responsable de la agresión contra integrantes de SSPC, ocurrida el pasado 17 de mayo, en la que lamentablemente perdió la vida un compañero y varios más resultaron heridos. Su memoria y el compromiso de quienes arriesgan la vida para proteger a la ciudadanía nos obligan a continuar las investigaciones hasta detener a todos los responsables. No permitiremos que esta agresión quede impune”.

Como resultado de trabajos de inteligencia militar de @Defensamx, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la @GN_MEXICO_ detuvieron en Matamoros, Tamaulipas, a dos personas, entre ellas Axel Alfredo “N”, alias “Axel”, identificado como segundo al mando de la célula… pic.twitter.com/EesZRWbi2P — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 29, 2026

La detención fue resultado de trabajos de inteligencia militar y de un operativo en el que participaron elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. En la acción también fue detenida otra persona.

Durante el operativo se aseguraron armas, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo. Ambos detenidos fueron trasladados por la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México.

El Gabinete de Seguridad señaló que estas detenciones contribuyen a debilitar la capacidad operativa de una estructura vinculada con delitos que afectan a familias y comercios de Tamaulipas.

Durante su captura en Matamoros hubo bloqueos en distintos puntos, donde fueron atravesados vehículos de carga y transporte. Se registraron incendios y ponchallantas. Los hechos se extendieron hacia Río Bravo y Valle Hermoso.

Como resultado de trabajos de inteligencia militar de @Defensamx, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la @GN_MEXICO_ detuvieron en Matamoros, Tamaulipas, a dos personas, entre ellas Axel Alfredo “N”, alias “Axel”, identificado como segundo al mando de la célula… pic.twitter.com/vlSx7htiXZ — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 29, 2026

Alfredo, el “Axel”, es hijo alias del “Contador” del Cártel del Golfo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.