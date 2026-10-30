Tamaulipas consolida transparencia y control del gasto público; ASF observa apenas 0.01% de recursos federales auditados

Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas. Foto: Especial

El Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, registra una reducción sostenida en los montos observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como parte de las revisiones a la aplicación de recursos públicos, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del estado.

De acuerdo con la dependencia, en la segunda entrega de informes de auditoría de la Cuenta Pública 2025 se prevén observaciones por alrededor de tres millones de pesos, sobre recursos federales revisados estimados en 20 mil millones de pesos.

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, señaló que los resultados representan una disminución de los montos observados durante la actual administración. Sin embargo, la revisión de 2025 todavía no concluye y las observaciones entrarán en periodo de solventación.

¿Cuánto han disminuido los montos observados en Tamaulipas?

Pedraza Melo explicó que la reducción se ha mantenido durante los ejercicios fiscales de la administración estatal actual. Los montos reportados por la dependencia son:

Cuenta Pública 2023: 14 millones de pesos.

14 millones de pesos. Cuenta Pública 2024: 10 millones 800 mil pesos.

10 millones 800 mil pesos. Cuenta Pública 2025: aproximadamente tres millones de pesos hasta la segunda etapa de revisión.

La diferencia entre 2023 y lo reportado hasta ahora para 2025 representa una reducción cercana al 79%, aunque el resultado del ejercicio más reciente aún es preliminar.

Según la funcionaria, el monto previsto para esta segunda entrega equivale aproximadamente al 0.01% de los recursos federales revisados.

“Es un resultado muy bueno, es prácticamente el 0.01% de monto observado al gobierno del Estado en todas las auditorías que se nos están haciendo en la segunda entrega”, expresó.

La secretaria comparó estas cifras con las cuentas públicas de la administración anterior, en las que, aseguró, se registraban montos observados superiores a mil millones de pesos.

Observaciones se concentran en recursos del sector educativo

La titular de la dependencia indicó que las observaciones identificadas en esta etapa corresponden principalmente a recursos vinculados con el sector educativo.

Añadió que los resultados podrán consultarse públicamente una vez que la ASF presente los informes correspondientes ante la Cámara de Diputados.

¿Cuándo concluye la fiscalización de la Cuenta Pública 2025?

Pedraza Melo explicó que las cuentas públicas se revisan durante el año siguiente al ejercicio de los recursos, mediante tres entregas de informes:

Junio: primera entrega.

primera entrega. Octubre: segunda entrega.

segunda entrega. Febrero del año posterior: tercera entrega y cierre de la revisión.

Por ello, la fiscalización de la Cuenta Pública 2025 concluirá en febrero de 2027, cuando se conozcan los resultados definitivos de las auditorías.

Secretaría Anticorrupción reporta 47 denuncias y 247 sanciones

Sobre las investigaciones y los procedimientos administrativos, la funcionaria informó que la dependencia ha presentado 47 denuncias ante las fiscalías locales.

Señaló que alrededor del 90% de los asuntos turnados a las instancias competentes corresponden a hechos de la administración anterior.

También reportó la emisión de 247 sanciones por faltas administrativas no graves y el envío de más de 100 expedientes por presuntas faltas graves al Tribunal de Justicia Administrativa, responsable de determinar las sanciones correspondientes.

Explicó que las autoridades investigadoras dan prioridad a los expedientes próximos a cumplir sus plazos de prescripción, para que los procedimientos se desarrollen dentro de los términos legales. Subrayó que las investigaciones y los procesos sancionadores deben respetar el debido proceso y los derechos de defensa de las personas involucradas.

Con estos resultados, la administración estatal sostiene que ha fortalecido sus mecanismos de control, fiscalización y rendición de cuentas, mientras continúa la revisión de los recursos federales ejercidos durante 2025.

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