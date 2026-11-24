Noticias de hoy 23 de noviembre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Trasladan al “Chapo Isidro”

Elementos del Ejército y la Guardia Nacional trasladaron a Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, al penal del Altiplano, en el Estado de México, bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Delitos del “Chapo Isidro” en EE. UU.

Por su parte, Estados Unidos acusa al “Chapo Isidro” de seis cargos federales por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico internacional, narcoterrorismo, lavado de dinero y uso de armas de fuego.

México pide a China abrir comercio

Marcelo Ebrard informó que se acordó crear un grupo de trabajo para atender las prioridades económicas entre México y China a fin de buscar mecanismos que permitan aumentar las exportaciones.

17 muertos en nuevo bombardeo

17 personas habrían muerto en los bombardeos realizados por la coalición encabezada por Arabia Saudita, en la costa del mar Rojo, en Yemen.

Viene otro puente

La SEP confirmó un nuevo puente escolar debido a la suspensión de clases el viernes 27 de noviembre, por sesión de Consejo Técnico Escolar. Los estudiantes tendrán tres días de descanso consecutivos, con el fin de semana.

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