Jensen Huang tiene la aprobación de Donald Trump. Foto: Reuters

Jensen Huang regresó de manera oficial como director ejecutivo (CEO) de Nvidia, un video mostró cómo fue recibido con una ovación de pie en las oficinas. Ante su regreso, Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EE. UU.), compartió un escrito dando su aprobación y una imagen modificada con inteligencia artificial (IA) del ejecutivo con un sostén en la mano.

BREAKING: Jensen Huang officially returns to Nvidia's office, $NVDA, and receives a standing ovation from Nvidia employees.



"I'm going to be a better CEO the second time around," Jensen Huang told employees. pic.twitter.com/WdhJtMdb71 — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) November 23, 2026

“Voy a ser un mejor director ejecutivo esta segunda vez”, dijo Jensen a su llegada a Nvidia.

Más temprano, este 23 de noviembre, fue anunciado en un comunicado que, tras una votación unánime por parte del Consejo de Administración de Nvidia, se llegó a la conclusión de restituir a Huang.

En el video de su regreso, se puede ver a Jensen agradeciendo a los empleados de la compañía tecnológica en medio de las oficinas.

¿Qué dijo Trump del regreso de Jensen Huang?

“The NVIDIA Board of Directors has made the correct and proper decision to return Jensen Huang to the position of CEO… Congratulations to Jensen, the NVIDIA Board, to the People of the United States — and, indeed, the World!” – President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/bKAxuMr9aA — The White House (@WhiteHouse) November 23, 2026

A través de su cuenta @realDonaldTrump en Truth Social, el presidente estadounidense aseguró que fue una decisión correcta.

“La Junta Directiva de Nvidia ha tomado la decisión correcta y adecuada de restituir a Jensen Huang en el puesto de director ejecutivo (CEO). El país necesita el liderazgo de Jensen en Nvidia para garantizar el éxito y la prosperidad no solo de la empresa, sino de la economía estadounidense”, aseguró.

También explicó que el gobierno de EE. UU. no tiene motivos para creer que el regreso de Jensen represente algún riesgo para la seguridad nacional.

Asimismo, indicó que el fiscal general de EE. UU. ha confirmado que el gobierno estadounidense “no posee pruebas de que haya incurrido en ninguna conducta ilícita”.

También destacó que ha podido conocer en el plano personal a Jensen y que es un gran “patriota y tesoro nacional”.

Dijo que Nvidia debe seguir con su investigación interna sobre el cumplimiento de la empresa respecto a los controles de exportación de EE. UU.

Finalizó su mensaje con una felicitación.

“¡Felicitaciones a Jensen, a la Junta de NVIDIA, al pueblo de los Estados Unidos – y, de hecho, al mundo! Gracias por su atención a este asunto”.

La imagen publicada por Trump de Jensen Huang

Captura: Truth Social

La reacción del presidente no se quedó ahí, pues también publicó una imagen modificada con IA, utilizando como base la fotografía que le tomaron cuando sufrió un ataque durante un mitin en Pensilvania, donde le lastimaron la oreja.

En la imagen, se puede ver a Jensen Huang con una prenda de ropa interior femenina de color rojo en la mano y una bandera de Nvidia de fondo, lo que ha provocado diversas reacciones de los internautas.

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