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El peso mexicano sigue perdiendo terreno frente al dólar. El tipo de cambio se ubicó en 19.70 pesos por unidad, luego de que durante la mañana llegara a los 19.85 pesos, según el reporte preliminar.

La caída de la moneda mexicana está relacionada con la preocupación de los inversionistas por el panorama económico mundial, lo que ha llevado a muchos de ellos a buscar opciones que consideran más seguras para proteger su dinero.

¿Por qué está perdiendo valor el peso mexicano?

Cuando existe incertidumbre en los mercados financieros, los inversionistas suelen mover su dinero hacia monedas y otros activos que consideran más seguros, como el dólar estadounidense.

Esto provoca que aumente la demanda de dólares y que otras monedas, como el peso mexicano, puedan perder valor. Además, existen otros factores que pueden influir en el comportamiento de la moneda nacional, entre ellos:

La incertidumbre sobre la economía mundial.

Las decisiones sobre las tasas de interés en Estados Unidos.

Las tensiones políticas y comerciales internacionales.

La preocupación de los inversionistas ante posibles riesgos económicos.

Estos factores pueden provocar que el precio del dólar suba o baje a lo largo del día.

¿Cómo afecta a tu bolsillo la subida del dólar?

El aumento en el precio del dólar puede tener consecuencias en los gastos de los mexicanos, principalmente cuando se trata de productos o servicios que provienen del extranjero.

Por ejemplo, algunos aparatos electrónicos, ropa, refacciones para automóviles y otros productos importados podrían encarecerse si el dólar se mantiene en niveles elevados.

También podría resultar más costoso viajar al extranjero o realizar compras en páginas de internet que cobran en dólares.

Sin embargo, no todos los efectos son negativos. Las familias que reciben remesas desde Estados Unidos pueden obtener más pesos por cada dólar que les envían sus familiares.

¿Por qué cambia el precio del dólar durante el día?

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio se determina por la oferta y la demanda de divisas.

FIX determinado el 25/11/2026 (Pesos por dólar), valor: 19.7040 https://t.co/kDdtz50EVl — Banco de México (@Banxico) November 25, 2026

Esto significa que el precio del dólar puede cambiar constantemente, dependiendo de lo que ocurre en los mercados financieros y de las decisiones de los inversionistas.

Además, el precio de compra y venta del dólar puede variar entre bancos y casas de cambio, por lo que no necesariamente será el mismo que se reporta en los mercados financieros.

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