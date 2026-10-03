Microhábitos financieros: 11 acciones para organizar mejor tu dinero

Tips para ahorrar dinero. Foto: Cuartoscuro

Ahorrar, invertir o reducir gastos son propósitos que muchas personas comienzan con entusiasmo, pero que pueden abandonar después de unas semanas. La clave para construir hábitos financieros duraderos está en avanzar poco a poco y mantener acciones que puedan repetirse con el tiempo.

No se trata de transformar las finanzas de golpe, sino de elegir una meta clara, repetir pequeñas acciones y mantener la constancia. Por ello, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dan consejos para lograrlo.

Microhábitos para organizar mejor tu dinero

De acuerdo con la Condusef y la Profeco, existen medidas para crear microhábitos a fin de organizar el dinero.

Planea tus traslados. Sal con anticipación para evitar gastos en taxis o aplicaciones de transporte.

Ponle un nombre a tu ahorro. Tener un objetivo claro puede mantener la motivación.

Dedícale tiempo a tus finanzas. Registra tus gastos todos los días para conocer cómo utilizas tu dinero.

Comienza con una cantidad pequeña. Puedes apartar 20 o 50 pesos cada semana para acostumbrarte al ahorro.

Automatiza tu ahorro. Programa una transferencia el día que recibes tu pago hacia una cuenta separada.

Ahorra antes de gastar. Al recibir tus ingresos, separa primero el ahorro y después distribuye el resto para cubrir tus gastos.

Espera 24 horas antes de comprar. Este tiempo puede ayudarte a decidir si realmente necesitas algo.

No compres solo porque está en oferta. Un descuento no representa un ahorro si no necesitabas el producto.

Evita gastos impulsivos

Otro aspecto importante que destacan las autoridades es la de evitar gastos impulsivos que afecten, al final del día, la economía y el bolsillo.

Elimina tentaciones digitales. Desactiva las notificaciones de tiendas en línea y evita guardar los datos de tus tarjetas en las aplicaciones.

Ve al súper con una lista. Anotar lo que necesitas puede ayudarte a evitar compras por impulso.

Prepara tus refrigerios. Llevar alimentos y bebidas puede evitar gastos fuera de casa.

Revisa tus suscripciones. Cancela las plataformas o servicios digitales que ya no utilizas.

¿Cómo convertirlos en rutina?

Una forma de llevar estos consejos a la práctica es asociar cada acción con un momento específico. Por ejemplo, ahorra cuando recibas tu pago, registra tus gastos antes de dormir o prepara tu lista antes de salir de compras.

Si un día no cumples, no significa que hayas fallado. Retoma la acción al día siguiente.

Crear un hábito no requiere hacerlo todo de manera perfecta, sino volver a intentarlo y mantener la constancia.

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