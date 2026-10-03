Informe DATOS 2026 en Arizona: el entorno donde viven puede restar años de vida a los hispanos

Explorador caminando el árido y caluroso clima de Phoenix | Foto: EFE

El Informe DATOS 2026 puso el foco en un factor que puede tener consecuencias directas sobre la calidad de vida de las comunidades hispanas de Arizona y es el entorno ambiental en el que viven.

El estudio de la Arizona Hispanic Chamber of Commerce encontró que 57% de los latinos consultados considera que el calor, la contaminación o la mala calidad del aire afectan negativamente su salud o la de su familia con frecuencia o mucha frecuencia.

La edición número 30 de DATOS está dedicada a la calidad ambiental y analiza cómo factores como las temperaturas extremas, el acceso al agua, la contaminación atmosférica y las condiciones laborales pueden relacionarse con la salud, el desarrollo económico y la estabilidad de las comunidades.

El informe no establece una cantidad determinada de años de vida que los hispanos puedan perder por las condiciones ambientales. Sin embargo, sí presenta indicadores que muestran una exposición importante de esta población a factores que pueden afectar su bienestar.

Informe DATOS 2026: calor y contaminación preocupan más a los hispanos

Uno de los resultados más destacados del Informe DATOS 2026 surge de una encuesta realizada por WestGroup Research a 448 residentes del condado de Maricopa entre el 12 y el 27 de mayo de 2026. De ese grupo, 127 personas se identificaron como hispanas y 321 como no hispanas.

Entre los latinos encuestados, 57% respondió que las condiciones ambientales afectan su salud o la de su familia “a menudo” o “muy a menudo”. Entre los residentes no hispanos, la proporción fue de 40%.

El calor extremo aparece como la principal preocupación ambiental para los residentes consultados.

En el caso de los hispanos, 53% lo identificó como el problema ambiental que más preocupa en Arizona, mientras que 46% de los residentes no hispanos señaló esa misma condición.

De acuerdo con los datos incluidos en DATOS, Arizona registró en 2025 una temperatura promedio superior en aproximadamente 8° Fahrenheit a la registrada en Estados Unidos.

El reporte también identifica a los condados de Yuma, Maricopa y Pima entre los territorios de Arizona con mayor exposición al calor. Los datos utilizados para ese dato provienen de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

¿Por qué el entorno puede afectar la vida de los hispanos?

Los trabajadores hispanos en Arizona tienen el doble de probabilidad que sus contrapartes no hispanas de desempeñarse en empleos con alta exposición al calor, de acuerdo al propio informe de DATOS 2026.

La situación es particularmente relevante en actividades como la construcción y la agricultura, sectores en los que las jornadas laborales pueden desarrollarse al aire libre y bajo temperaturas elevadas.

En el área metropolitana de Phoenix-Mesa-Chandler, los datos de 2024 muestran que 14.3% de los trabajadores hispanos estaba empleado en industrias consideradas de alta exposición al calor, frente a 6.5% de los trabajadores no hispanos.

El documento también incorpora información del Departamento de Salud Pública del condado de Maricopa sobre las muertes relacionadas con el calor.

En 2025 se registraron 230 muertes entre personas blancas no hispanas y 100 entre hispanos o latinos, de acuerdo con la clasificación utilizada por las autoridades locales.

Otro de los problemas identificados es la calidad del aire. El área metropolitana de Phoenix-Mesa aparece en el cuarto lugar entre las zonas metropolitanas de Estados Unidos con mayor contaminación por ozono, según los datos incluidos en el reporte.

La decisión de continuar en Arizona o salir

Para los residentes hispanos consultados, la calidad ambiental también tiene peso al momento de tomar decisiones familiares. El 81% consideró que este factor es “muy importante” o “extremadamente importante” al decidir dónde vivir, trabajar o criar a una familia.

El Informe DATOS 2026 plantea, entonces, una relación entre ambiente, salud y condiciones económicas que afecta de manera particular a las comunidades hispanas. No obstante, esa elección de salir de la zona de residencia depende de muchos otros factores, tanto económicos como sociales y familiares.

Sus resultados muestran que el calor extremo, la contaminación y la exposición laboral no son solamente asuntos relacionados con el clima, sino factores que los propios residentes identifican como relevantes para su salud y su calidad de vida.

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