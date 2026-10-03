Prepárate para 5 días de frío y lluvias; frente frío afectará gran parte del país

| 18:06 | Sergio Iván González | Uno TV

El frente frío 1 ya entró a México y dejará lluvias durante cinco días, además de bajas temperaturas en el norte y noreste del país.
Frente frío afectará por 5 días estados de México
Primer frente frío acompañado por lluvias. Foto: Cuartoscuro

El primer frente frío de la temporada 2026-2027 ya entró a México y provocará cinco días de lluvias y cambios en las temperaturas, principalmente en el norte y noreste del país.

El sistema interactuará con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, canales de baja presión y humedad proveniente de ambos océanos, condiciones que extenderán las precipitaciones hacia el occidente, centro, oriente, sur y sureste.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Conagua, los efectos del frente se mantendrán desde este viernes 2 y hasta el martes 6 de octubre, aunque las condiciones cambiarán conforme avance el sistema.

A las lluvias provocadas por el frente se sumarán otros fenómenos, entre ellos el huracán Rachel y la onda tropical número 42.

Viernes: el frente frío llega con lluvias intensas

Durante este viernes, el frente frío número 1 se extenderá sobre el noreste de México y provocará lluvias puntuales intensas en regiones de esa zona, además de precipitaciones muy fuertes en partes del norte.

Las lluvias más fuertes también alcanzarán estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste, incluido el Valle de México.

Se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en zonas de:

  • Baja California Sur
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Zacatecas
  • Coahuila
  • Jalisco
  • San Luis Potosí
  • Veracruz
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco
  • Campeche

También habrá lluvias fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

  • Durango
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Aguascalientes
  • Estado de México
  • Yucatán
  • Quintana Roo

En Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Sábado: el frente se estaciona y mantiene las lluvias

Para el sábado 3 de octubre, el frente frío tendrá características de estacionario sobre el noreste, por lo que las lluvias continuarán en buena parte de esa región.

Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Coahuila y San Luis Potosí tendrán lluvias de fuertes a muy fuertes, mientras que otros estados podrían registrar lluvias muy fuertes con puntuales intensas.:

  • Tabasco
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Campeche

En el centro del país también se esperan precipitaciones. Habrá lluvias fuertes en partes de:

  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Querétaro

Mientras tanto, Rachel seguirá alejándose de costas nacionales, aunque todavía dejará lluvias en Baja California Sur y condiciones de viento y oleaje elevado en algunas costas del Pacífico.

Domingo: el aire frío avanza y las lluvias siguen

El domingo 4, el frente frío será reforzado por una masa de aire frío y avanzará hacia la vertiente del Golfo de México.

Las lluvias más importantes se concentrarán en:

  • Tamaulipas
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Tabasco
  • Chiapas

Se esperan precipitaciones muy fuertes con puntuales intensas.

También habrá lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del noreste, centro, occidente, sur y sureste, incluido el Valle de México.

Para esa madrugada se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de:

  • Chihuahua
  • Durango
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Hidalgo
  • Oaxaca
  • Puebla

Lunes y martes: las lluvias pueden subir de intensidad

Para el lunes 5 de octubre, el SMN pronostica uno de los periodos de mayor intensidad de este episodio.

Se esperan lluvias intensas con puntuales torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en regiones de:

  • Tamaulipas
  • Veracruz
  • Chiapas
  • Tabasco

También habrá lluvias muy fuertes con puntuales intensas en:

  • San Luis Potosí
  • Oaxaca
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Guerrero

Para el martes 6, las lluvias torrenciales se concentrarán principalmente en:

  • Veracruz
  • Chiapas
  • Oaxaca

Mientras que Tabasco y Guerrero podrían tener precipitaciones muy fuertes con puntuales intensas.

En el centro del país, incluida la Ciudad de México, todavía se pronostican lluvias fuertes.

No todo México tendrá frío: estas zonas seguirán con calor

Aunque el frente frío provocará un descenso de temperatura en el norte y noreste, el pronóstico muestra que no todo el país tendrá ambiente frío.

Durante estos días, algunas zonas del noroeste y sureste mantendrán temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius, particularmente en:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Sinaloa
  • Entidades de la península de Yucatán
  • Estados del sureste

En otras regiones, las máximas estarán entre 30 y 35 grados. Además, las lluvias fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento, con posibilidad de encharcamientos, inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

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