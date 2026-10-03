Prepárate para 5 días de frío y lluvias; frente frío afectará gran parte del país
El frente frío 1 ya entró a México y dejará lluvias durante cinco días, además de bajas temperaturas en el norte y noreste del país.
El primer frente frío de la temporada 2026-2027 ya entró a México y provocará cinco días de lluvias y cambios en las temperaturas, principalmente en el norte y noreste del país.
El sistema interactuará con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, canales de baja presión y humedad proveniente de ambos océanos, condiciones que extenderán las precipitaciones hacia el occidente, centro, oriente, sur y sureste.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Conagua, los efectos del frente se mantendrán desde este viernes 2 y hasta el martes 6 de octubre, aunque las condiciones cambiarán conforme avance el sistema.
A las lluvias provocadas por el frente se sumarán otros fenómenos, entre ellos el huracán Rachel y la onda tropical número 42.
Viernes: el frente frío llega con lluvias intensas
Durante este viernes, el frente frío número 1 se extenderá sobre el noreste de México y provocará lluvias puntuales intensas en regiones de esa zona, además de precipitaciones muy fuertes en partes del norte.
Las lluvias más fuertes también alcanzarán estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste, incluido el Valle de México.
Se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en zonas de:
- Baja California Sur
- Sinaloa
- Nayarit
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Zacatecas
- Coahuila
- Jalisco
- San Luis Potosí
- Veracruz
- Hidalgo
- Puebla
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
También habrá lluvias fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:
- Durango
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Aguascalientes
- Estado de México
- Yucatán
- Quintana Roo
En Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes.
Sábado: el frente se estaciona y mantiene las lluvias
Para el sábado 3 de octubre, el frente frío tendrá características de estacionario sobre el noreste, por lo que las lluvias continuarán en buena parte de esa región.
Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Coahuila y San Luis Potosí tendrán lluvias de fuertes a muy fuertes, mientras que otros estados podrían registrar lluvias muy fuertes con puntuales intensas.:
- Tabasco
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Campeche
En el centro del país también se esperan precipitaciones. Habrá lluvias fuertes en partes de:
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Puebla
- Querétaro
Mientras tanto, Rachel seguirá alejándose de costas nacionales, aunque todavía dejará lluvias en Baja California Sur y condiciones de viento y oleaje elevado en algunas costas del Pacífico.
Domingo: el aire frío avanza y las lluvias siguen
El domingo 4, el frente frío será reforzado por una masa de aire frío y avanzará hacia la vertiente del Golfo de México.
Las lluvias más importantes se concentrarán en:
- Tamaulipas
- Veracruz
- Oaxaca
- Tabasco
- Chiapas
Se esperan precipitaciones muy fuertes con puntuales intensas.
También habrá lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del noreste, centro, occidente, sur y sureste, incluido el Valle de México.
Para esa madrugada se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de:
- Chihuahua
- Durango
- Estado de México
- Tlaxcala
- Hidalgo
- Oaxaca
- Puebla
Lunes y martes: las lluvias pueden subir de intensidad
Para el lunes 5 de octubre, el SMN pronostica uno de los periodos de mayor intensidad de este episodio.
Se esperan lluvias intensas con puntuales torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en regiones de:
- Tamaulipas
- Veracruz
- Chiapas
- Tabasco
También habrá lluvias muy fuertes con puntuales intensas en:
- San Luis Potosí
- Oaxaca
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Guerrero
Para el martes 6, las lluvias torrenciales se concentrarán principalmente en:
- Veracruz
- Chiapas
- Oaxaca
Mientras que Tabasco y Guerrero podrían tener precipitaciones muy fuertes con puntuales intensas.
En el centro del país, incluida la Ciudad de México, todavía se pronostican lluvias fuertes.
No todo México tendrá frío: estas zonas seguirán con calor
Aunque el frente frío provocará un descenso de temperatura en el norte y noreste, el pronóstico muestra que no todo el país tendrá ambiente frío.
Durante estos días, algunas zonas del noroeste y sureste mantendrán temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius, particularmente en:
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Sinaloa
- Entidades de la península de Yucatán
- Estados del sureste
En otras regiones, las máximas estarán entre 30 y 35 grados. Además, las lluvias fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento, con posibilidad de encharcamientos, inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos.
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