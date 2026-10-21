Revelan nuevos videos de choque de patrulla en Ocotlán 

Policías de la SSC protagonizan choque en Tlaxcala Foto: Pexels/ilustrativa

Nuevos videos del choque de una patrulla en Ocotlán, Tlaxcala, reavivaron la polémica por el accidente que involucró a varios vehículos la noche del lunes. El secretario de Seguridad Ciudadana estatal, Martín Perea Marrufo, defendió la actuación de los policías y aseguró que no serán sancionados.

Secretario niega que policías estuvieran bajo los efectos del alcohol

Tras los señalamientos de automovilistas involucrados en el accidente, quienes afirmaron que los elementos presuntamente estaban bajo los efectos del alcohol, Perea Marrufo rechazó esa versión.

“El oficial quedó aturdido por el choque, no estaba borracho, tenemos los certificados médicos”, declaró el secretario, al asegurar que los policías se encontraban aptos para desempeñar sus funciones.

El funcionario no anunció sanciones administrativas contra los elementos involucrados y argumentó que estos se encontraban atendiendo una llamada de emergencia.

Las declaraciones contrastan con los testimonios de algunos afectados, quienes cuestionaron las condiciones en las que viajaban los uniformados y pidieron que se esclarezcan las circunstancias del percance.

Patrulla colisionó con una camioneta Chevrolet Tornado

Según la versión sobre el operativo, los elementos circulaban por la carretera Tlaxcala-Chiautempan, en dirección al sureste, para atender un reporte al 911 sobre la presencia de hombres armados a bordo de una camioneta Ford F-150 blanca, con placas NJM-557-C del Estado de México (Edomex).

Al llegar al cruce hacia Ocotlán, en territorio de Chiautempan, la patrulla colisionó con una camioneta Chevrolet Tornado. Tras el primer impacto, la unidad oficial habría golpeado otros tres vehículos que estaban detenidos a la espera del cambio de luz para incorporarse al bulevar Revolución.

Los automóviles afectados fueron un Volkswagen Vento blanco, un Kia Rio y un Nissan Versa.

Automovilistas acusan presunto estado de ebriedad de policías

Cuatro oficiales viajaban en la patrulla que chocó contra varios vehículos. Los afectados también cuestionaron la versión de que los uniformados se dirigían a atender una emergencia y pidieron esclarecer las circunstancias del accidente.

Personas involucradas en el accidente aseguraron que uno de los elementos parecía encontrarse bajo los efectos del alcohol. Uno de los automovilistas afirmó que grabó a un policía al interior de la patrulla y señaló que otros tres oficiales fueron retirados del lugar antes de que pudiera documentarlos.

Los testigos también sostuvieron que las torretas de la unidad se encendieron después del choque y cuestionaron las condiciones en las que los uniformados fueron trasladados.

Afectados piden investigar el accidente en Tlaxcala

Los automovilistas señalaron que dos de los vehículos involucrados quedaron en pérdida total y que están a la espera del peritaje para determinar cómo ocurrió el accidente y quién deberá cubrir los daños materiales.

Los afectados solicitaron que se investigue la actuación de los policías, se esclarezca si la patrulla atendía una emergencia y se determinen las posibles responsabilidades.

Hasta el momento, las acusaciones sobre el presunto estado de ebriedad de los elementos requieren verificación oficial

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