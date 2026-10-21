Cutzamala alcanza 94.17% de llenado y supera nivel de 2025

El Sistema Cutzamala registra 94.17% de llenado. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Cutzamala alcanzó un almacenamiento de 94.17% de su capacidad, con 736 millones 866 mil metros cúbicos de agua disponibles, de acuerdo con los datos más recientes proporcionados por el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.

El nivel supera el registro del mismo periodo de 2025, cuando el sistema reportaba 82.1% de llenado, y refleja la recuperación de las reservas durante la temporada de lluvias de 2026.

La infraestructura hidráulica abastece a alrededor de 5 millones de habitantes del Valle de México y está integrada por las presas Valle de Bravo, Villa Victoria y El Bosque.

En conjunto, estos embalses tienen una capacidad total de 782 millones 521 mil metros cúbicos.

Con el almacenamiento actual, al sistema le faltan aproximadamente 45 millones 655 mil metros cúbicos para alcanzar su capacidad conjunta máxima.

Las cifras reflejan un nivel elevado de reservas de agua al avanzar la temporada de lluvias hacia su etapa final.

Sistema Cutzamala supera el almacenamiento de 2025

El nivel actual del Cutzamala, de 94.17%, se encuentra 12.07 puntos porcentuales por encima del 82.1% registrado el 19 de octubre de 2025.

La diferencia representa una mayor cantidad de agua almacenada respecto al mismo periodo del año anterior.

En el seguimiento previo de la temporada de lluvias de 2026 se reportaron 19 semanas consecutivas de recuperación, impulsadas por las precipitaciones que contribuyeron a incrementar las reservas de las presas.

El volumen almacenado actualmente asciende a 736.866 millones de metros cúbicos, frente a una capacidad conjunta de 782.521 millones de metros cúbicos.

Aunque el porcentaje de llenado permite dimensionar la disponibilidad de agua en los embalses, su evolución también depende de las lluvias, las aportaciones a las presas y los volúmenes que se destinan al suministro de agua potable.

Por ello, el almacenamiento debe seguirse junto con los reportes operativos de las autoridades hidráulicas, especialmente durante la transición entre la temporada de lluvias y los meses con menores precipitaciones.

¿Cuál es la capacidad de las presas del Sistema Cutzamala?

El sistema está conformado por tres embalses principales, cada uno con una capacidad de almacenamiento diferente.

En conjunto, sus reservas constituyen una fuente importante para el abastecimiento de agua del Valle de México.

Éstas son las capacidades reportadas para cada presa:

Presa Capacidad máxima Valle de Bravo 394.390 millones de m³ Villa Victoria 185.731 millones de m³ El Bosque 202.400 millones de m³ Total 782.521 millones de m³

Valle de Bravo es la presa con mayor capacidad, seguida de El Bosque y Villa Victoria.

Sin embargo, la capacidad máxima de cada embalse no debe confundirse con el volumen de agua que almacena actualmente.

Los datos actualizados proporcionados establecen el almacenamiento conjunto en 736 millones 866 mil metros cúbicos, equivalente a 94.17% de la capacidad total.

Para determinar el porcentaje actual de llenado de cada presa, se requieren los volúmenes almacenados individualmente en la misma fecha.

¿Cuánta agua tiene actualmente el Sistema Cutzamala?

El almacenamiento total reportado es de 736 millones 866 mil metros cúbicos, mientras que la capacidad conjunta de los tres embalses asciende a 782 millones 521 mil metros cúbicos.

La diferencia entre ambos valores es de 45 millones 655 mil metros cúbicos, volumen que separa las reservas actuales de la capacidad máxima conjunta.

Este indicador permite conocer cuánto espacio de almacenamiento permanece disponible en las presas, pero no significa que toda esa capacidad deba ocuparse.

La operación de los embalses requiere considerar las aportaciones por lluvia, las condiciones de cada presa y los criterios técnicos de manejo del agua.

El Cutzamala es una infraestructura estratégica para el Valle de México, debido a su contribución al suministro de agua potable a millones de habitantes. Por esa razón, las variaciones en sus niveles de almacenamiento forman parte del seguimiento de las condiciones hídricas de la región.

¿Qué significa que el Cutzamala esté al 94.17%?

El porcentaje indica que los embalses del sistema mantienen un volumen cercano a su capacidad conjunta máxima.

Con 94.17% de llenado, las reservas superan el nivel registrado en octubre de 2025, cuando el almacenamiento era de 82.1%.

Este incremento representa una recuperación importante respecto al año anterior, aunque el nivel de las presas no es el único factor que determina la disponibilidad de agua para la población.

También influyen la operación de la infraestructura, la demanda y las condiciones climáticas de los siguientes meses.

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