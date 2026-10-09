Fingen ser policías e intentan asaltar a familia en la autopista Amozoc-Perote

Delincuentes con luces de patrulla intentan detener a familia. Foto: Pexels

Una familia originaria de Xalapa, Veracruz, sufrió un intento de asalto cuando circulaba por la autopista Amozoc-Perote, a la altura de Atltzayanca, Tlaxcala. Los presuntos agresores viajaban en una camioneta blanca con luces estroboscópicas similares a las de una patrulla; durante la huida, la familia volcó y posteriormente recibió disparos.

¿Cómo ocurrió el intento de asalto en la autopista Amozoc-Perote?

La familia viajaba en una camioneta Nissan Frontier blanca, conducida por Juan Carlos N., de 22 años, cuando otra unidad, una camioneta JAC del mismo color, se emparejó con ellos.

Según los reportes, la segunda camioneta tenía luces estroboscópicas similares a las utilizadas por vehículos policiales. Sus ocupantes habrían intentado obligar al conductor a detenerse.

Al sospechar que se trataba de un intento de asalto, el joven se negó a detenerse e intentó escapar. Durante la maniobra, perdió el control de la Nissan Frontier, que terminó volcada a un costado de la carretera.

Agresores disparan contra la familia

Después de que la camioneta volcó, los presuntos delincuentes regresaron y dispararon contra sus ocupantes. Uno de los proyectiles impactó la puerta de la Nissan Frontier y uno de los tripulantes sufrió una lesión en la mano.

Los agresores huyeron con dirección a Perote, según los primeros reportes.

Elementos de la Policía Estatal adscritos a Cuapiaxtla acudieron al lugar para atender el incidente y asegurar la zona.

Atienden a cuatro tripulantes tras la volcadura

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, delegación Huamantla, brindaron atención prehospitalaria a los cuatro integrantes de la familia.

El personal médico atendió al lesionado y reportó que, de acuerdo con la valoración inicial, ninguno de los tripulantes se encontraba en peligro de perder la vida.

Las autoridades mantienen las investigaciones para identificar a los ocupantes de la camioneta JAC blanca y determinar su posible participación en el intento de asalto.

Hasta el momento, la información disponible no permite establecer si los presuntos responsables están vinculados con otros hechos similares en la autopista.

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