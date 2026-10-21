Veteranos: por qué algunos están recibiendo dos pagos del VA en octubre

El segundo pago está programado para el 30 de octubre. Foto: Envato

Los veteranos que reciben compensación mensual por discapacidad del Departamento de Asuntos de los Veteranos de Estados Unidos (VA) tienen dos depósitos programados durante octubre de 2026: uno el jueves 1 y otro el viernes 30. La razón es un ajuste del calendario, no la aprobación de un bono ni un aumento extraordinario.

El primer depósito corresponde al beneficio de septiembre. El segundo cubre octubre y llega antes de noviembre porque el primer día de ese mes cae en domingo. La compensación se paga a mes vencido: el dinero de un mes normalmente se entrega al comenzar el siguiente.

Dos pagos del VA en octubre: qué mes cubre cada depósito

La confusión surge porque la fecha en que recibes el dinero no coincide necesariamente con el mes al que corresponde el beneficio. Para identificar cada depósito, hay que distinguir ambos datos tras el Ajuste por Costo de Vida (COLA) de 2027:

Fecha programada de pago Mes del beneficio Jueves 1 de octubre de 2026 Septiembre Viernes 30 de octubre de 2026 Octubre Martes 1 de diciembre de 2026 Noviembre

El calendario de compensación por discapacidad de 2026 recoge esas fechas. Cuando el día previsto coincide con un fin de semana o un feriado federal, el depósito se adelanta al último día hábil anterior.

En este caso, el pago que normalmente llegaría el 1 de noviembre pasa al viernes 30 de octubre. Por eso aparecen dos depósitos dentro de un mismo mes, aunque cada uno cubre un periodo diferente.

¿Los dos pagos del VA en octubre son dinero extra?

No. El adelanto no añade un mes de beneficios ni duplica la compensación que corresponde a octubre. Únicamente cambia el momento en que se entrega una mensualidad.

El segundo depósito no es un bono adicional. Si recibes el pago del 30 de octubre, debes considerarlo dentro del presupuesto que utilizarás durante noviembre, pues el siguiente depósito regular está programado para el 1 de diciembre.

Tampoco significa que el VA haya suspendido el beneficio de noviembre. Ese mes de compensación se paga al comenzar diciembre, conforme al esquema de pago a mes vencido. La ausencia de un depósito regular dentro de noviembre se explica por el adelanto y no equivale a perder una mensualidad.

Dos pagos del VA en octubre: a quiénes corresponde este calendario

Esta explicación se refiere a los veteranos que reciben compensación mensual por discapacidad. No debe aplicarse automáticamente a todos los programas administrados por el VA, como ayudas educativas, reembolsos u otros beneficios que pueden seguir procedimientos distintos.

Además, una persona que acaba de recibir una decisión favorable puede tener un primer pago en una fecha diferente. El organismo explica en su página sobre qué ocurre después de recibir una clasificación de discapacidad que, si la notificación reconoce una clasificación de al menos 10%, el primer pago debe llegar dentro de 15 días.

Por ello, recibir dos transferencias no demuestra por sí solo que ambas respondan al ajuste de octubre. Si los conceptos o las cantidades no coinciden con lo esperado, hay que revisar el historial individual y la carta de decisión. [^1458]

¿Los dos pagos del VA en octubre incluyen el aumento del COLA?

El depósito adelantado del 30 de octubre no debe confundirse con el ajuste por costo de vida correspondiente a 2027. Son asuntos distintos: uno modifica la fecha de entrega y el otro, cuando entra en vigor, modifica las tarifas de compensación.

UnoTV explica esta diferencia temporal en su nota sobre cuándo llegará el aumento a los veteranos con discapacidad por el COLA de 2027.

El ajuste de tarifas corresponde a diciembre de 2026 y se refleja en el pago de ese periodo, no en la compensación de octubre. Por tanto, tener dos depósitos durante este mes no es una señal de que el incremento anual ya se haya aplicado.

¿Cómo revisar los dos pagos del VA en octubre?

Antes de interpretar una transferencia como un pago duplicado o faltante, entra al historial oficial de pagos del VA. Allí puedes consultar los movimientos asociados con tus beneficios y contrastarlos con los depósitos de tu cuenta bancaria.

Para revisar el caso, conviene tener a mano:

La fecha y cantidad de cada depósito

El concepto que aparece en el historial del VA

La carta de decisión, si tu compensación fue aprobada o modificada recientemente

La información de la cuenta donde recibes el dinero

La fecha en que un banco permite utilizar los fondos puede diferir de la fecha programada, especialmente en instituciones que ofrecen depósitos anticipados. Eso no cambia el mes al que corresponde la compensación. Si falta tu primer pago después de los 15 días señalados en una decisión favorable, el VA indica que debes comunicarte con su línea de atención al 800-827-1000. Para los depósitos regulares, revisar primero el historial permite identificar con mayor claridad qué movimiento necesitas consultar.

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