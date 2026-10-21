CEPOSAMI, un año de esperanza, atención y apoyo: Armenta

Foto: Gobierno de Puebla

A un año de su puesta en marcha, el Centro Estatal Poblano de Salud Mental Integral (CEPOSAMI) suma 22 mil atenciones a niñas, niños y adolescentes, de manera cercana y especializada para quienes atraviesan momentos de crisis, así como para sus familias.

Durante un recorrido por las instalaciones, el gobernador Alejandro Armenta Mier, acompañado por su esposa, la presidenta honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Ceci Arellano, supervisó las áreas de servicio y destacó el impacto que ha tenido este espacio en la vida de las familias poblanas:

“Este espacio era la casa del gobernante, ahora es un centro de esperanza, de atención para niñas, niños y adolescentes”.

El titular del Ejecutivo estatal resaltó que CEPOSAMI representa un respaldo para madres y padres que enfrentan la preocupación y la incertidumbre cuando alguno de sus hijos presenta depresión o conductas autolesivas.

Reconoció la iniciativa de Ceci Arellano y la labor de médicos, médicas, psicólogos, psicólogas, psiquiatras y personal de enfermería, quienes brindan acompañamiento con calidez.

Asimismo, anunció que se busca ampliar este servicio, considerado como el primer gran centro nacional de atención para niñas, niños y adolescentes:

“Me da gusto esta comparativa de cómo empezaron con 140 en un mes y cómo de boca en boca, de voz en voz, se ha multiplicado el mensaje. CEPOSAMI tiene que crecer”.

Ceci Arellano recordó que la inauguración tuvo lugar el 18 de septiembre de 2025 y la primera atención se otorgó cuatro días después.

Durante su primer mes, el centro registró 416 atenciones, mientras que en agosto de 2026 alcanzó mil 751.

La capacidad también creció de 14 a 24 consultorios y la plantilla pasó de 36 a 69 integrantes.

El horario de servicio se amplió de lunes a viernes, de 7:30 a 18:00 horas, además de sábado y domingo, de 8:00 a 18:00 horas.

A esto se suman capacitaciones de atención en 152 municipios, con dos jornadas por demarcación, así como acciones dirigidas a personal de distintas instituciones del Gobierno del estado.

Foto: Gobierno de Puebla

Como parte de sus servicios, CEPOSAMI cuenta con el Código 100 para casos de riesgo y ha brindado atención integral a 66 adolescentes internados, con apoyo jurídico, estudios de laboratorio, suplementación, psiquiatría, psicología, endocrinología, estimulación magnética transcraneal, neuropsicología, nutrición, equinoterapia y caninoterapia, además de talleres de CECADE, Diseño de Modas y karate.

El centro también ha realizado ocho capacitaciones para personal de instituciones estatales, con 822 personas beneficiadas, así como 42 talleres para familiares y público en general, que han alcanzado a mil 38 participantes.

En estos espacios, madres y padres de familia compartieron sus experiencias y agradecieron la calidad y calidez del servicio.

Una madre de familia relató que las sesiones de equinoterapia han generado avances importantes en su hija, quien enfrentaba problemas de nutrición.

La paciente explicó que al principio sentía miedo de los caballos y que, después de tres meses, ahora tiene mayor seguridad.

Otra familia destacó el respaldo recibido en el área de crisis.

Ante la incertidumbre inicial, sus integrantes encontraron tranquilidad al saber que su hijo estaba en buenas manos y agradecieron la existencia de un espacio al que pueden acudir en momentos difíciles, antes de que las situaciones empeoren.

Rosalba Isabel Duarte Gutiérrez resaltó el valor del trabajo conjunto del personal de enfermería y compartió que su hija hoy se encuentra feliz.

Expresó, además, un profundo agradecimiento hacia quienes han formado parte de su proceso y han permanecido cerca de su familia.

Con estos resultados, el Gobierno del estado y el Sistema Estatal DIF, a través de CEPOSAMI, consolidan una red de apoyo para la niñez y juventud poblana, con servicios que ponen al centro a las personas y ofrecen a las familias acompañamiento, atención especializada y un espacio de esperanza.

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