Choque entre dos unidades de Metrobús deja 27 lesionados en Iztacalco; imagen

27 lesionados tras choque de Metrobús. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Un choque entre dos unidades de la Línea 2 del Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) dejó 27 personas lesionadas, ninguna de gravedad, cerca de la estación Iztacalco.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran los daños ocasionados por el impacto, así como la presencia de elementos de seguridad y personal médico que acudieron para atender a las personas lesionadas.

Al menos 20 usuarios lesionados tras #choque de dos unidades del @MetrobusCDMX en Eje 4 Sur y Sur 157, de acuerdo con testimonios la unidad 3308 le pega por detrás a la unidad 9306… pic.twitter.com/iOSK4DDWlz — Carlos Tejeda (@CarlosTejeda111) October 21, 2026

En fotografías compartidos en redes sociales se observa la intervención de elementos de seguridad y personal médico tras el accidente.

Una de las imágenes muestra daños considerables en el parabrisas de una de las unidades involucradas. Las publicaciones fueron difundidas por las cuentas @HalconOnce y @CarlosTejeda111.

¿Cómo ocurrió el choque de Metrobús en Iztacalco?

De acuerdo con el comunicado del Metrobús, el accidente ocurrió sobre avenida Té, casi en el cruce con Resina, en la colonia Granjas México, cerca de la estación Iztacalco de la Línea 2.

El informe preliminar del organismo señala que la unidad 3308 impactó por alcance la parte trasera del autobús 9306.

Sin embargo, precisó que la causa del accidente aún está por determinarse y no detalló si alguna de las unidades se encontraba detenida al momento del choque.

CHOQUE ENTRE UNIDADES DEL METROBÚS DEJA 21 LESIONADOS EN IZTACALCO.



Cruce de Recina y Calle Te, dirección Tacubaya. Entre las unidades involucradas está la #3308.#HalconOnce ⚡️🦅 pic.twitter.com/PbA3ALvb3G — Halcon (@HalconOnce) October 21, 2026

Tras el incidente, ambos operadores notificaron al Centro de Control del Metrobús, desde donde se solicitaron los servicios de emergencia para valorar a las personas lesionadas.

El organismo también informó que su personal, junto con representantes de la aseguradora y de las empresas operadoras, da seguimiento a la atención de los afectados y a la entrega de los pases médicos correspondientes.

Asimismo, indicó que colaborará con las autoridades en las acciones necesarias para atender a las personas que resultaron lesionadas.

El choque también generó comentarios de usuarios sobre la conducción de algunas unidades del Metrobús.

Algunos señalaron que, en ocasiones, los operadores circulan por el carril confinado sin reducir la velocidad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.