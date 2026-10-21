¡Atentos, emprendedores y nenis! Ventas por internet y catálogo crecen 17.6% en México, reporta Inegi

Foto: AFP

Las ventas a distancia en México registraron un crecimiento anual de 17.6% en agosto de 2026, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El indicador incluye empresas que comercializan exclusivamente por internet, catálogos impresos, televisión y medios similares.

Como contexto, para quienes buscan oportunidades de negocio, la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) reportó que 77.2 millones de personas compraron algún producto o servicio en línea durante 2025.

En agosto 2026, la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales #EMEC reportó las siguientes variaciones mensuales en los indicadores de las empresas comerciales al por mayor:



⬆️ 0.3% ingresos reales por suministro de bienes y servicios

⬆️ 0.3% personal ocupado

⬇️-1.0%… pic.twitter.com/mDaEgMzxMw — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 21, 2026

Ventas a distancia crecen 17.6% en México: ¿qué reportó el Inegi?

El subsector que agrupa a las empresas que venden exclusivamente por internet, catálogos impresos, televisión y medios similares reportó un aumento anual de 17.6% en sus ingresos por suministro de bienes y servicios durante agosto de 2026, frente al mismo mes de 2025.

La Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) del Inegi también registró estos movimientos anuales en el mismo subsector:

Personal ocupado total: aumentó 44.5%

aumentó 44.5% Mercancías compradas para reventa: crecieron 173.2%

crecieron 173.2% Remuneraciones medias: disminuyeron 26.6%

Las cifras corresponden a las variaciones anuales reportadas por el Inegi. En conjunto, muestran que los ingresos y las mercancías adquiridas para reventa avanzaron, mientras que las remuneraciones medias registraron una caída.

¿Qué compran los mexicanos por internet? Estas categorías destacan

El Estudio de Venta Online 2026 de la AMVO señala que el comercio electrónico minorista alcanzó un valor de mercado de 941 mil millones de pesos en 2025, con un crecimiento nominal anual de 19.2%.

Además, la asociación estimó que 77.2 millones de personas compraron algún producto o servicio por internet durante 2025.

Entre las categorías contempladas en el estudio se encuentran:

Moda: ropa, calzado y accesorios

ropa, calzado y accesorios Comida preparada: pedidos mediante aplicaciones o directamente en restaurantes

pedidos mediante aplicaciones o directamente en restaurantes Belleza y cuidado personal: productos de estas categorías comercializados por internet

productos de estas categorías comercializados por internet Electrónicos: pantallas, cámaras, equipos de cómputo, bocinas y otros dispositivos

pantallas, cámaras, equipos de cómputo, bocinas y otros dispositivos Electrodomésticos: artículos grandes y pequeños para el hogar

¿Qué deben considerar quienes venden por internet?

La AMVO identificó que los compradores digitales valoran especialmente la información que encuentran en las páginas de comercio electrónico. Los cinco atributos principales que destaca el estudio son:

Descripción de los productos Reseñas de otros compradores Seguimiento del pedido Detalles de envío Ofertas del momento

Para las personas que venden por internet, estos datos ayudan a dimensionar la importancia de presentar sus productos con claridad, ofrecer información sobre la entrega y facilitar que los clientes conozcan las características de lo que compran.

El crecimiento de 17.6% reportado por el Inegi corresponde al conjunto de empresas del subsector de ventas a distancia, por lo que no significa que todos los emprendimientos hayan aumentado sus ingresos en esa misma proporción.

¿Qué más reportó el Inegi sobre el comercio en México?

Además del crecimiento de 17.6% en los ingresos de las ventas a distancia, el Inegi reportó que el comercio al por menor aumentó sus ingresos 3.3% anual en agosto de 2026, mientras que el comercio al por mayor registró un avance de 5.7%.

En el comercio minorista, el personal ocupado creció 0.8%

Las mercancías compradas para reventa aumentaron 2.6%

Las remuneraciones medias subieron 4.7%

En el comercio mayorista, el personal ocupado disminuyó 0.2%

Las mercancías para reventa crecieron 7.6%

Las remuneraciones medias avanzaron 0.1%.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.