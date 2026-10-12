¡Bajo el agua! Inundaciones afectan viviendas y autos en Tlaxcala

Lluvia torrencial inunda calles de Acuitlapilco, Tlaxcala. Foto: AFP

Al menos 15 familias resultaron afectadas por las inundaciones en Acuitlapilco, comunidad del municipio de Tlaxcala, luego de la lluvia torrencial registrada la tarde-noche del domingo.

El agua ingresó a viviendas y negocios, además de afectar automóviles y muebles en las calles Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz y Cuauhtémoc.

Inundaciones en Acuitlapilco: vecinos piden renovar el drenaje

Los habitantes afectados señalaron que las inundaciones ocurren con mayor frecuencia y atribuyeron el problema a la insuficiencia del sistema de drenaje.

Por ello, solicitaron a las autoridades que renueven la infraestructura hidráulica, una petición que, aseguraron, han planteado durante años. También pidieron apoyo para las familias que perdieron parte de su patrimonio a causa de la entrada de agua a sus viviendas.

Las principales afectaciones se reportaron en las calles Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz y Cuauhtémoc, donde el nivel del agua complicó el acceso y las labores de atención.

#ReporteCiudadano

Así la situación en la calle Zaragoza, en Acuitlapilco, Tlaxcala

Vecinos señalan que Cometra está renuente a mover sus unidades lo que impide que los bomberos ayuden a todas las familias afectadas. pic.twitter.com/Om3CaXQlmq — El Cuarto de Guerra (@CuartodeGuerraT) October 12, 2026

Bomberos y Protección Civil atienden la emergencia

Tras las inundaciones, elementos de la Policía Municipal, Bomberos y Protección Civil acudieron a Acuitlapilco para apoyar a los habitantes y trabajar en el descenso de los niveles de agua.

Sin embargo, vecinos denunciaron que varias unidades de la empresa de traslado de valores Cometra obstruían el acceso a la calle Zaragoza, lo que presuntamente dificultaba el ingreso de bomberos y cuerpos de emergencia.

Ante esta situación, solicitaron la intervención de las autoridades para facilitar el paso de las unidades de rescate y agilizar la atención a las familias afectadas.

Conagua descarta riesgo de desbordamiento del río Zahuapan

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que, de acuerdo con las condiciones registradas, no existe riesgo de desbordamiento del río Zahuapan.

No obstante, la dependencia mantiene un monitoreo constante de los niveles del cauce para detectar oportunamente cualquier variación derivada de las precipitaciones.

Mientras continúan las labores de atención, los habitantes de Acuitlapilco esperan que las autoridades evalúen los daños, brinden apoyo a las familias afectadas y atiendan la problemática del drenaje para reducir el riesgo de nuevas inundaciones.

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