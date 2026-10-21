Brasil, dividido entre Lula y Flávio Bolsonaro: así llegan a la segunda vuelta

Brasil tendrá elecciones este domingo. Fotos: AFP

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil 2026 se celebrará el próximo domingo 25 de octubre, cuando el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro se enfrenten en las urnas para definir quién gobernará el país durante los próximos cuatro años.

La votación se realizará después de que ninguno de los candidatos consiguiera la mayoría necesaria para ganar en la primera vuelta del 4 de octubre, en la que Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos, frente al 45% de Lula.

A cuatro días de la elección, las encuestas muestran una competencia entre ambos aspirantes. Los institutos Datafolha y Quaest registran una intención de voto de 51% para Flávio Bolsonaro y 49% para Lula, resultados que representan un empate técnico debido al margen de error.

En estos comicios podrán participar cerca de 160 millones de electores, quienes decidirán entre la continuidad del gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) y el regreso de la derecha a la Presidencia de Brasil.

¿Cuándo es la segunda vuelta de las elecciones en Brasil 2026?

La segunda vuelta presidencial de Brasil está programada para el domingo 25 de octubre de 2026, tres semanas después de la primera jornada electoral.

En esta ocasión, los ciudadanos elegirán únicamente entre los dos candidatos que obtuvieron la mayor cantidad de votos el pasado 4 de octubre.

La elección también tendrá una diferencia respecto de la primera vuelta: en 21 de los 27 gobiernos estatales en disputa ya se definieron los ganadores, incluidos los correspondientes a los 13 estados más poblados.

Por esta razón, el 92% de los electores brasileños tendrá que votar solamente por presidente de la República, sin necesidad de elegir nuevamente a un gobernador.

Ambas campañas han recurrido al respaldo de gobernadores electos y reelegidos para mantener la participación de sus simpatizantes durante los últimos días de actividades.

¿Quiénes son los candidatos presidenciales de Brasil?

Los dos aspirantes que disputarán la Presidencia de Brasil representan al Partido de los Trabajadores (PT) y al Partido Liberal (PL).

Luiz Inácio Lula da Silva

El actual presidente tiene 80 años y busca conseguir su cuarto mandato, el segundo consecutivo. Su campaña se centra en la continuidad de los programas sociales, las medidas laborales y las políticas de su administración.

Flávio Bolsonaro

El senador de 45 años es hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022. Busca llegar por primera vez a la Presidencia y propone medidas contra la inseguridad, la corrupción y para mejorar el poder adquisitivo.

Flávio Bolsonaro llega a la segunda vuelta después de haber obtenido la mayor cantidad de votos en la primera jornada electoral.

Durante su campaña, el senador ha recibido el respaldo de otros excandidatos presidenciales, entre ellos Augusto Cury, Ronaldo Caiado y Romeu Zema.

Por su parte, Lula cuenta con el apoyo de gobernadores del PT en estados como Bahía, Ceará y Piauí, además de organizaciones sociales, estudiantes y artistas que han participado en movilizaciones a favor de su candidatura.

¿Qué dicen las encuestas sobre Lula y Flávio Bolsonaro?

Los resultados de las encuestas muestran que la segunda vuelta presidencial de Brasil podría definirse por una diferencia reducida de votos.

De acuerdo con los sondeos más recientes de Datafolha y Quaest incluidos en la información proporcionada, Flávio Bolsonaro registra una intención de voto de 51%, mientras que Lula alcanza 49%.

La diferencia de dos puntos porcentuales se encuentra dentro del margen de error de las encuestas, por lo que los resultados no permiten establecer un ganador.

En la primera vuelta, Bolsonaro consiguió el 47% de los votos y Lula el 45%, una diferencia que también fue de dos puntos porcentuales.

Durante la campaña, ambos candidatos han buscado ampliar sus apoyos mediante actos públicos, encuentros con electores y mensajes difundidos en redes sociales.

La participación de los ciudadanos que votaron por otros aspirantes en la primera vuelta también forma parte de las estrategias de movilización de ambos partidos.

¿Qué proponen Lula y Flávio Bolsonaro para Brasil?

Uno de los temas de la campaña ha sido la reducción de la jornada laboral en Brasil, después de que el Congreso avanzara en una reforma constitucional para modificar el esquema de seis días de trabajo por uno de descanso.

La propuesta contempla garantizar dos días de descanso semanal y modificar el límite de 44 horas de trabajo, sin reducir los salarios.

La medida fue respaldada por Lula y también recibió el voto favorable de Flávio Bolsonaro, pese a que anteriormente había expresado su oposición.

Según la asociación que representa a bares y restaurantes, alrededor de 15 millones de trabajadores cumplen jornadas de seis días a la semana y podrían beneficiarse directamente de los cambios.

El sector empresarial, en cambio, ha señalado que la modificación podría generar un incremento promedio de 6% en los costos de producción.

Otro asunto de discusión es la edad de responsabilidad penal. Una propuesta impulsada por el senador Rogério Marinho, coordinador de la campaña de Bolsonaro, plantea reducirla a 16 años y establecer responsabilidad desde los 14 años para determinados delitos graves.

Lula también se manifestó a favor de reducirla a 16 años, pero únicamente para delitos atroces y sin incorporar la discusión a la misma propuesta legislativa.

En materia social, el presidente brasileño anunció un incremento del programa Bolsa Familia, dirigido a hogares de bajos ingresos, que entró en vigor durante la semana previa a la votación.

Por su parte, Flávio Bolsonaro ha centrado parte de su campaña en la inseguridad, el poder adquisitivo y las críticas a la política fiscal del gobierno.

¿Qué pasó en el debate presidencial entre Lula y Bolsonaro?

Los candidatos participaron el domingo 18 de octubre en un debate televisado, después de que ambos confirmaran su asistencia al encuentro organizado por TV Band.

Durante el intercambio, Flávio Bolsonaro prometió “jubilar” a Lula, mientras que los dos aspirantes protagonizaron acusaciones y cuestionamientos sobre sus respectivas posiciones políticas.

El debate marcó uno de los encuentros entre ambos candidatos durante la segunda vuelta, después de que Lula rechazara participar en debates televisivos durante la primera fase electoral.

También está previsto otro encuentro en TV Globo para el viernes 23 de octubre, dos días antes de la votación.

Las campañas han intensificado sus actividades tanto en espacios públicos como en plataformas digitales, donde buscan llegar a los electores antes del cierre de la contienda.

¿Qué papel tiene Jair Bolsonaro en las elecciones de Brasil?

El expresidente Jair Bolsonaro, padre del candidato del Partido Liberal, también ha estado presente en la campaña presidencial.

El exmandatario cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. Esto se relaciona con los acontecimientos posteriores a su derrota electoral frente a Lula en 2022.

Actualmente permanece bajo arresto domiciliario y, después de tres meses, Flávio Bolsonaro recibió autorización judicial para visitarlo.

El candidato presidencial ha prometido liberar a su padre si gana las elecciones y ha declarado que espera recibir de él la banda presidencial.

En paralelo, la campaña de Lula ha convocado movilizaciones en defensa de la democracia, con concentraciones en ciudades como São Paulo y Río de Janeiro.

La votación del 25 de octubre determinará si Lula consigue un cuarto mandato presidencial o si Flávio Bolsonaro llega al Palacio de Planalto.

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