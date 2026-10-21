Pensión Bienestar en Tlaxcala: calendario de registro, requisitos y dónde acudir en octubre

Pensión Bienestar en Tlaxcala. Foto: Cuartoscuro.

La Pensión Bienestar en Tlaxcala abrió un nuevo periodo de registro del 19 al 25 de octubre de 2026 para las personas que cumplan con los requisitos de incorporación a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.

El registro se realiza en los Módulos de Bienestar, de acuerdo con la primera letra del apellido paterno. La atención está programada de lunes a domingo, de las 9:00 a las 16:00 horas.

Calendario de registro de la Pensión Bienestar en Tlaxcala

Las personas interesadas deberán acudir conforme al siguiente calendario:

Fecha de octubre Letras del primer apellido Lunes 19 A, B, C Martes 20 D, E, F, G, H Miércoles 21 I, J, K, L, M Jueves 22 N, Ñ, O, P, Q, R Viernes 23 S, T, U, V, W, X, Y, Z Sábado 24 Todas las letras Domingo 25 Todas las letras

Durante el fin de semana, las personas podrán acudir sin importar la inicial de su apellido paterno, de acuerdo con el calendario anunciado.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse?

Para solicitar la incorporación a cualquiera de los dos programas, las personas interesadas deberán presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente: credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad

credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad Clave Única de Registro de Población (CURP) de impresión reciente

de impresión reciente Acta de nacimiento legible

legible Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses. Puede ser un recibo de teléfono, luz, gas, agua o predial

con una antigüedad no mayor a seis meses. Puede ser un recibo de teléfono, luz, gas, agua o predial Teléfonos de contacto: celular y de casa

¿Cuánto pagan las pensiones Bienestar en 2026?

Los montos señalados en la información proporcionada para los programas son los siguientes:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales para personas de 65 años o más

6 mil 400 pesos bimestrales para personas de 65 años o más Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales para mujeres de 60 a 64 años

¿Dónde hacer el registro de la Pensión Bienestar en Tlaxcala?

La Secretaría de Bienestar recomienda consultar la ubicación de los módulos disponibles en el estado a través del portal oficial: gob.mx/bienestar.

El delegado de Bienestar en Tlaxcala, Carlos Luna Vázquez, informó que las personas que no puedan trasladarse por motivos de salud u otras circunstancias pueden solicitar una visita domiciliaria para realizar su registro.

Además, las personas adultas mayores pueden designar a una persona auxiliar para que las apoye en sus trámites. Esta persona deberá presentar la documentación correspondiente.

¿El trámite de la Pensión Bienestar tiene costo?

No. Los trámites de incorporación a los Programas del Bienestar son gratuitos y se realizan sin intermediarios.

Ninguna persona debe solicitar dinero a cambio de registrar a un beneficiario o facilitar el acceso a la pensión.

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