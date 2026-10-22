Así es la Mansión que perteneció a Juan Gabriel y está en venta por casi 40 millones de dólares

“El divo de Juárez” pasó un tiempo en esta residencia. FOTO: Getty Images

La mansión que perteneció durante años al cantante y compositor mexicano Juan Gabriel, en el sur de Florida, Estados Unidos, fue puesta a la venta por 38.9 millones de dólares, aproximadamente 727 millones ,901 mil pesos mexicanos, la propiedad, que abarca casi cuatro hectáreas, cuenta con seis edificios, dos piscinas y una cancha de basquetbol.

La actual propietaria, una sociedad limitada, adquirió la finca en 2022 por 9 millones de dólares (168 millones,437mil pesos mexicanos), según el diario Miami Herald y la agencia EFE; por lo que su venta se encuentra elevada cuatro veces de su valor original.

¿Cómo es la mansión de Juan Gabriel en Florida?

Presuntas fotos de la Mansión de Juan Gabriel que anda en venta por 40 millones de dólares en Florida🤑 las fotos según son del agencia Coldwell Banke que es quien la vende pic.twitter.com/bokUzCKLTF — Jehn Thirlwall (@JehnThirlwall) October 22, 2026

El inmueble fue puesto a la venta desde el 7 de octubre a través de la inmobiliaria Coldwell Banker; de acuerdo con la prensa local, el precio solicitado supera el del anuncio más caro registrado hasta ahora en esa localidad, que era de 22.5 millones de dólares.

La propiedad de cuatro hectáreas se encuentra en Southwest Ranches, una localidad del condado de Broward conocida por sus grandes terrenos y residencias, entre sus construcciones destaca una casa principal de cinco dormitorios, además de otra vivienda destinada a invitados.

El “Divo de Juárez” compró la finca en 1995 y años después se la traspasó a su hijo.

El anuncio inmobiliario también incluye una cancha de basquetbol de 3 mil 198 pies cuadrados, dos piscinas, estanques, seis edificios, y árboles frutales.

La propiedad abarca casi cuatro hectáreas y cuenta con seis edificios, entre ellos una residencia principal con cinco cuartos y una casa para los invitados

Juan Gabriel murió en 2016, a los 66 años, a lo largo de su carrera, el cantante y compositor mexicano creó temas como “Querida”, “Amor eterno” y “Hasta que te conocí”. En 2009 fue nombrado Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación.

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