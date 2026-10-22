Calendario de la Lotería de Visas 2027: el registro y los plazos

Te decimos cómo queda la lotería de visas para el 2027. Foto: Envato.

Miles de personas que sueñan con vivir legalmente en Estados Unidos esperan noticias sobre la Lotería de Visas 2027. El Departamento de Estado todavía no ha publicado las fechas oficiales de inscripción, pero una orden judicial establece plazos para reactivar el registro antes de noviembre. Quienes quieran participar deben prepararse, aunque todavía hay detalles importantes por confirmar.

¿Cuándo abre el registro de la Lotería de Visas 2027?

La inscripción para el programa de Visas de Diversidad, conocido como DV-2027, tendrá un calendario fuera de lo habitual. El retraso ha dejado a muchos aspirantes sin una fecha definitiva para presentar su solicitud.

Según informó la prensa local, una orden judicial exige que el Departamento de Estado publique las condiciones del proceso antes del 29 de octubre de 2026 y abra el registro, como máximo, el 1 de noviembre.

El calendario reportado contempla un periodo de inscripción de 30 días. Sin embargo, el 1 de noviembre es un plazo judicial informado por medios, no una fecha de apertura confirmada oficialmente por el Gobierno. El Departamento de Estado podría anunciar fechas diferentes si hay cambios en el proceso o en la situación judicial.

En su aviso oficial sobre DV-2027, publicado el 5 de noviembre de 2025, la dependencia informó que anunciaría el comienzo del registro cuando fuera posible.

Estas son las fechas que debes tener presentes:

29 de octubre de 2026: plazo reportado para publicar las condiciones del registro

1 de noviembre de 2026: fecha límite reportada para abrir las inscripciones

30 días: duración prevista del periodo de registro

3 de diciembre de 2026: fecha límite reportada para notificar los resultados de selección

Los plazos judiciales deben distinguirse de las fechas oficiales de la convocatoria. Conviene revisar las actualizaciones del Departamento de Estado antes de presentar cualquier solicitud.

¿Quiénes pueden participar en la Lotería de Visas 2027?

La Lotería de Visas ofrece una vía para solicitar la residencia permanente en Estados Unidos, conocida como Green Card. El programa contempla hasta 55 mil visas anuales, aunque la cantidad disponible puede reducirse por disposiciones legales.

Para participar, generalmente debes cumplir dos condiciones:

Haber nacido en un país elegible. La lista cambia según la edición y depende de los niveles de inmigración hacia Estados Unidos

Cumplir los requisitos educativos o laborales. Debes acreditar estudios secundarios equivalentes a los exigidos en Estados Unidos o experiencia laboral que cumpla los criterios establecidos

El segundo requisito no se satisface con cualquier empleo. La alternativa laboral exige, por regla general, dos años de experiencia durante los últimos cinco en una ocupación que requiera al menos dos años de formación o experiencia.

Las personas con asilo esperan unos 20 meses por la Green Card. Foto: Shutterstock.

Según la información publicada por la prensa local, la lista definitiva de países elegibles para DV-2027 debe confirmarse en las instrucciones oficiales.

No des por hecho que tu país participa porque fue elegible en años anteriores. Países como México, Colombia, Venezuela, Cuba y República Dominicana quedaron excluidos de DV-2026, pero las condiciones de esa edición no deben tomarse como la lista definitiva de 2027.

¿Dónde registrarse para la Lotería de Visas 2027?

La solicitud se presenta en línea a través del portal oficial: dvprogram.state.gov.

El sistema solo acepta inscripciones durante el periodo autorizado. La página no estará habilitada para recibir solicitudes hasta la fecha y hora que establezcan las instrucciones oficiales, según el Departamento de Estado.

Antes de registrarte, ten en cuenta estas recomendaciones:

Presenta una sola inscripción por persona. Las solicitudes duplicadas pueden provocar la descalificación

Guarda el número de confirmación que recibas al terminar

Desconfía de quienes prometan garantizarte una Green Card

Consulta las instrucciones oficiales antes de pagar por asesoría o entregar tus datos personales

El registro inicial es gratuito, de acuerdo con las instrucciones oficiales del programa.

Ser seleccionado no garantiza la residencia permanente

Hay otro detalle que los aspirantes deben conocer: ganar la Lotería de Visas no significa recibir automáticamente una Green Card. La selección permite avanzar en el proceso, pero todavía debes demostrar que cumples los requisitos, presentar documentación y completar los trámites correspondientes.

Además, el Departamento de Estado anunció el 31 de agosto de 2026 una pausa en la emisión de visas de diversidad mientras revisa sus procedimientos de seguridad. La dependencia indicó que los solicitantes podían continuar presentando solicitudes y asistiendo a entrevistas, pero que no se emitirían visas durante la pausa.

Esta situación añade incertidumbre a quienes esperan participar en DV-2027. Por eso, antes de tomar decisiones importantes basadas en una posible mudanza, conviene revisar tanto las fechas de inscripción como las actualizaciones sobre la emisión de visas.

Si llevas meses esperando esta oportunidad, lo más útil ahora es tener tus documentos preparados y consultar las páginas oficiales con frecuencia. Una fecha anunciada por los medios puede orientarte, pero la convocatoria del Gobierno será la que determine cuándo puedes enviar tu solicitud y bajo qué condiciones.

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