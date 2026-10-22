Yahoo Boys: ¿quiénes son y cómo pueden estafarte por redes sociales?

Yahoo Boys: los estafadores de redes sociales Foto: Shutterstock

La Interpol dio a conocer la detención de mil 462 sospechosos, así como el desmantelamiento de 10 mil 909 redes maliciosas y la recuperación de más de 105 millones de dólares en fondos ilícitos, en una de las mayores operaciones contra el cibercrimen en África.

Esta operación recuerda a las redes de estafadores que se popularizaron bajo el nombre de Yahoo Boys, un grupo de personas que engañaban a través de redes sociales y apps de citas, y aquí en Uno TV te hablaremos más sobre ellos.

¿Quiénes son los Yahoo Boys?

Los Yahoo Boys es como se les llamó a los ciberdelincuentes, principalmente de Nigeria, que utilizaban las redes sociales para cometer fraudes a través de identidades y relaciones sentimentales falsas.

El término con el que se les conoce se debe a la dirección de correo que utilizaban para contactar a sus víctimas.

Cabe señalar que este tipo de estafas tienen mucho tiempo existiendo, incluso The New York Times, en la reseña del libro de Carlos Barragán, “Los Yahoo Boys: amor, engaño y la vida real de los estafadores románticos de Nigeria”, recuerda estos primeros hechos reportados.

“Existe al menos desde la década de 1940, cuando un cable diplomático estadounidense procedente de Lagos advirtió de que un niño de 14 años que se hacía llamar ‘Príncipe Bil Morrison’ estaba solicitando fondos a extranjeros ingenuos para obtener grandes fortunas”, se puede leer en el artículo.

¿Cómo operan los Yahoo Boys?

Con la llegada del internet, los métodos de los estafadores se modificaron y se trasladaron a las redes sociales, donde, a través de perfiles falsos, lograban establecer relaciones sentimentales con personas de otros países, como Estados Unidos y Europa.

El periodista Carlos Barragán, en la investigación de su libro, afirma que los delincuentes utilizan la soledad de las personas para construir vínculos y posteriormente pedirles dinero.

Cabe mencionar que, en ocasiones, se hacen pasar por militares y establecen una “relación a distancia”, como ocurrió con la mamá del escritor.

Otra de las modalidades de estos estafadores es la de hacerse pasar por mujeres y solicitar fotos comprometedoras a sus parejas para después extorsionarlas con ellas.

Cuentas eliminadas vinculadas con estafas

En un artículo publicado por la agencia AFP en enero de 2025, se dio a conocer que 63 mil cuentas fueron eliminadas por Meta, relacionadas con redes de sextorsión que operaban desde Nigeria.

El especialista Timothy Avele también advirtió a AFP que la inteligencia artificial es una nueva herramienta que usan estos delincuentes para realizar sus estafas.

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