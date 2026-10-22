Posible avance de la ultraderecha ante las protestas de Francia

Javier Solórzano analizó las protestas en Francia y la incertidumbre que enfrentan los jóvenes ante las condiciones económicas, sociales y políticas. El periodista señaló que el descontento no se limita a las demandas inmediatas, sino que también refleja la preocupación por el porvenir: “El futuro para los jóvenes hoy es muy incierto, y el presente es muy complejo”.

Explicó que estas circunstancias pueden favorecer a los movimientos que ofrecen respuestas sencillas frente a problemas complejos, en un escenario donde Marine Le Pen, representante de la ultraderecha francesa, podría beneficiarse del descontento social.

Solórzano también relacionó el panorama francés con las manifestaciones en Guadalajara por el problema del agua, en las que, según mencionó, participan jóvenes. El periodista advirtió sobre las consecuencias de las propuestas de la ultraderecha para los derechos ciudadanos y las libertades.

“La ultraderecha ofrece soluciones concretas, pero se acaban los derechos, se acaban las posibilidades de las libertades, se cierran los países”. F

inalmente, sostuvo que los gobiernos deben atender las demandas sociales para evitar que la inconformidad abra más espacios a esas corrientes políticas.

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