Noticias de hoy 22 de octubre 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Inflación afecta precio de energía. Foto: Cuartoscuro

Noticias de hoy 22 de octubre 2026, en un minuto:

Modalidad 40

Claudia Sheinbaum aseguró la regulación regular la Modalidad 40 del IMSS se dio tras detectar presuntos esquemas de fraude relacionados con pensiones altas

Inflación en México

La inflación en México se ubicó en 3.62% anual durante la primera quincena de octubre. Hubo aumentos en los precios de la electricidad, el tomate verde y el transporte aéreo.

Movilización campesina

La Confederación Agropecuaria de México anunció una nueva movilización para el próximo 27 de octubre en los 10 estados de la República en los que tienen presencia.

Papa León XIV llama a no temer

Tras la cirugía de pulmón, el Papa León XIV llamó a unirse a la Jornada Mundial de la Juventud. El líder católico pidió no tener miedo.

Lluvias fuertes

El ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe originará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes casi todo el territorio nacional.

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