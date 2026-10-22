ICE anuncia detenciones por fraude en SNAP: a quiénes apunta el operativo

ICE reportó arrestos de una operación por fraude con SNAP. Foto: Shutterstock

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció las primeras detenciones de un operativo nacional contra inmigrantes sin estatus legal a quienes acusa de obtener fraudulentamente beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), según un comunicado de la agencia.

ICE señaló como objetivo a inmigrantes en situación irregular a quienes también atribuye presunto fraude para acceder a la asistencia.

El SNAP, conocido como cupones de alimentos, es una ayuda federal para que personas de bajos ingresos puedan comprar comida. Estos beneficios se entregan por una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (EBT).

¿Quiénes son el objetivo del operativo de ICE por SNAP?

Según ICE, la operación busca a inmigrantes sin estatus legal que presuntamente recibieron beneficios SNAP y no eran ciudadanos estadounidenses.

ICE presentó detenciones de varios ciudadanos haitianos como una primera etapa del operativo. Sin embargo, en su anuncio oficial no detalló el mecanismo de fraude que se le atribuye a cada persona.

¿Recibir cupones SNAP es motivo de detención?

Aunque ICE describe en su comunicado los beneficios como destinados a ciudadanos estadounidenses, las reglas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) también contemplan determinadas categorías de no ciudadanos. Estas personas deben cumplir, además, los demás requisitos del programa.

También puede haber hogares con integrantes que califican para recibir asistencia y otros que no. De acuerdo con la información del USDA sobre SNAP, las personas elegibles pueden obtener beneficios aunque otros miembros de su familia no cumplan los requisitos.

Por ello, la situación migratoria de una persona no demuestra, por sí sola, que los beneficios recibidos por otros integrantes del hogar sean fraudulentos.

¿Qué anunció el Departamento de Justicia sobre el fraude en SNAP?

Por separado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó el 21 de octubre de acciones nacionales contra fraudes relacionados con SNAP y otros programas del USDA.

El balance corresponde a actuaciones desarrolladas entre el 1 de septiembre y el 21 de octubre. Según el DOJ, incluye:

Más de 40 acusados cuyos fraudes, presuntos o probados, representaron pérdidas previstas de casi 45 millones de dólares para el gobierno federal

cuyos fraudes, presuntos o probados, representaron pérdidas previstas de casi 45 millones de dólares para el gobierno federal De ese total, casi 42 millones de dólares correspondieron a fraudes relacionados con los beneficios del programa SNAP

Estas cifras pertenecen al conjunto de casos anunciado por el DOJ. No deben atribuirse a los cuatro detenidos identificados en el comunicado de ICE.

¿Qué deben saber quienes reciben beneficios SNAP sobre el operativo de ICE?

Los anuncios de ICE y del DOJ describen acciones contra presuntas irregularidades; no establecen una cancelación general de la asistencia alimentaria.

Para consultar una notificación, la elegibilidad o el estado de los beneficios, los solicitantes y beneficiarios deben acudir a la agencia SNAP del estado donde viven. El USDA explica que las solicitudes y la determinación de elegibilidad se gestionan a nivel estatal.

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