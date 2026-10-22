Benito Juárez estrena Tranvía BJ: siete rutas gratuitas para explorar su patrimonio, cultura y gastronomía

Presentan Tranvía BJ. Foto: Alcaldía Benito Juárez

La alcaldía Benito Juárez presentó el nuevo “Tranvía BJ” que ofrecerá recorridos para impulsar el turismo y explorar su patrimonio, cultura y gastronomía. De momento se tiene planeado que opere con siete rutas distintas.

Alcaldía Benito Juárez presenta “Tranvía BJ”

El día de ayer, el alcalde Luis Mendoza presentó el “Tranvía BJ”, un nuevo medio de transporte para promover la oferta turística de la Benito Juárez, además de impulsar a los negocios locales.

“Queremos inaugurar y presentarles el camioncito que nos va a llevar a conocer lo que es Benito Juárez, desde un lado histórico, popular, desde la tradición y las buenas costumbres. Este camioncito nos va a llevar a conocer todas esas partes y todos esos lugares tan históricos, emblemáticos y tan importantes para nosotros”, destacó el alcalde.

Este medio de transporte contará con siete rutas distintas que mostrarán sitios históricos, espacios de valor cultural y la riqueza gastronómica. “Este camioncito va a hacer la ruta del pan, hecho en casa; va a ser la ruta del pan y muchas rutas más, la ruta del taco (…) créanme que conozco muchos lugares de Benito Juárez, donde comer rico”, dijo Mendoza.

El “Tranvía BJ” comenzó sus actividades con un paseo por la ruta especial “Mixcoac-Insurgentes”. La alcaldía adelantó que se tiene planeado un paseo con motivo del Día de Muertos, que llegará hasta el panteón de Xoco.

Precios y cómo usar el “Tranvía “BJ”

Durante la presentación del nuevo medio de transporte, Luis Mendoza mencionó que los recorridos guiados en el “Tranvía BJ” serán gratuitos. Próximamente se darán a conocer en redes sociales el procedimiento de registro, las fechas y los viajes disponibles.

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