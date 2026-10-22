Francia acelera juicios contra detenidos implicados en los disturbios durante las protestas

Francia vivió uno de sus peores episodios sociales. Foto: AFP

Tras los fuertes disturbios que empañaron las protestas contra la carestía de la vida del pasado fin de semana en Francia, los tribunales emitieron fallos rápidos, que incluyen órdenes de encarcelamiento, contra los acusados ​​de participar en la revuelta.

El gobierno defiende que este tipo de juicios, acelerados, son necesarios para restablecer el orden y más en uno de los hechos que acarrearon algunos de los peores episodios de violencia urbana de los últimos años.

Pero los tribunales están desbordados y hay abogados que aseguran que, con estos métodos, se está corriendo el riesgo de incurrir en una represión estatal.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, afirmó que 217 personas han sido encarceladas a raíz de los disturbios, de las cerca de 2 mil 700 que han sido detenidas desde el sábado 17 de octubre en relación con esos sucesos. Según él, esa cifra puede aumentar.

🇫🇷 La crisis también golpea a los comercios: el gobierno de #Francia calcula que al menos 3 mil establecimientos fueron afectados. Carrefour reportó daños en 50 tiendas, 20 de ellas saqueadas, con pérdidas de decenas de millones de euros. Las #protestas mantienen bajo presión al… pic.twitter.com/BJ4W7fRmLt — Uno TV (@UnoNoticias) October 19, 2026

¿Quiénes son los acusados por los disturbios en Francia?

Mathilde B., una estudiante de 19 años, y François D., de 20, que afirmó que quiere ser guía de montaña, viajaron a París desde Auxerre, una ciudad al sureste de la capital. Pero la policía encontró un puño americano y una navaja en la bolsa del joven y averiguó que ambos habían hablado de “guerra de guerrillas” y de “golpear a los antidisturbios” en redes sociales.

Mathilde B. fue condenada a una pena de cinco meses de prisión condicional pero François D., en cambio, fue enviada a la cárcel inmediatamente después del juicio, con una sentencia de ocho meses, dos de los cuales los tendrán que pasar en prisión.

Por su parte, el abogado Tristan Lawless contó que está defendiendo a un cliente para el que requirieron cinco meses de cárcel, con obligación de entrar en prisión.

Según él, el juicio se estaba celebrando “a partir de un expediente de 50 páginas que, en mi opinión, se elaboró ​​con prisas, con información a menudo vagas y poco detalladas” y aseguró que a su cliente lo golpeó mientras estaba detenido.

Acusan de presión a los jueces para lograr penas más duras

Este jueves, Darmanin dijo que de las 217 personas que fueron enviadas a la cárcel, “la mitad no tenía antecedentes penales” y observó que “en general, se trata de hombres de entre 18 y 25 años”.

Darmanin, que también es exministro del Interior, es uno de los miembros más veteranos y activos del gobierno encabezado por Sébastien Lecornu.

En el pasado se llegó a decir que tenía ambiciones presidenciales, pero actualmente es uno de los más destacados del ex primer ministro de centroderecha Édouard Philippe, que es visto como uno de los pocos candidatos a la presidencia francesa capaces de derrotar a la ultraderechista Marine Le Pen, favorita según los sondeos para las elecciones del próximo año.

“Nos oponemos firmemente a lo que vemos como un intento de Gérald Darmanin de hacer más punitivo el sistema de justicia”, declaró el abogado parisino Romain Ruiz, miembro del colectivo “Colère noire” (Ira negra), muy crítico con el sistema judicial.

El letrado acusó a Darmanin de “presionar a los jueces para lograr penas más duras” y de “celebrar públicamente el encarcelamiento de gente joven”.

“Nunca aceptaremos que el sistema judicial se convierta en un brazo de la represión”, señaló.

Casos donde se aplica la justicia de manera “extremadamente firme”

Manuel, un cocinero de 21 años del centro de Francia, sin antecedentes penales, dijo que había venido a París “por capricho” para celebrar su cumpleaños con un amigo.

Pero la policía lo detuvo el sábado cerca de uno de los puntos donde empezaba una de las protestas, y le encontró varias botellas de cristal, trapos y un mechero, elementos que servían, según la fiscalía, para fabricar cócteles Molotov. Fue condenado a ocho meses de cárcel, dos de los cuales tendrán que pasar en prisión.

Souleymane, un joven de 19 años de Costa de Marfil que vive en Francia sin permiso de residencia, fue arrestado en el norte de la capital cuando, supuestamente, estaba robando una moto tras haber asaltado una tienda. Ya había sido condenado tres veces anteriormente y fue sentenciado a ocho meses de prisión firme.

Y Julien M., un videoartista del sureste de Francia, fue acusado de lanzar un cono de tráfico que por poco golpea a un policía. Según dijo, esa sería su última protesta y el tribunal lo dejó en libertad condicional hasta que se celebre su juicio, a finales de noviembre.

Los fiscales y jueces están encarcelando a gente que, hasta ahora, no tenía antecedentes, señaló Darmanin.

“Esto muestra que las decisiones de la justicia se están aplicando de una manera extremadamente firme”, afirmó.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.