Abogada denuncia y graba cateo irregular en su casa; estuvo presa 5 días en Veracruz

En Veracruz, una abogada denunció un cateo ilegal. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Herminia Báez Vázquez, abogada, denunció un presunto cateo irregular y abusos por parte de elementos de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, quienes, según su testimonio, ingresaron de madrugada a su domicilio sin mostrarle una orden judicial.

Fuerte video en Veracruz

El operativo ocurrió el pasado 11 de septiembre, alrededor de las 3:00 de la mañana. Un video, aportado por la denunciante, muestra a varios elementos derribando las puertas del domicilio mientras portan armas largas. De acuerdo con las imágenes descritas, al menos seis agentes participaron en el ingreso y varios de ellos llevaban el rostro cubierto.

Báez Vázquez relató que observó a los policías desde una ventana y les preguntó qué buscaban. Según su versión, los elementos le respondieron que tenían una orden de cateo, por lo que pidió que se la mostraran para revisarla.

La policia de @rocionahle está realizando cateos sin mostrar los documentos que avalen la irrupción violenta en su domicilio, esto le pasó a una familia en el Fraccionamiento "Las Amapolas" del puerto de Veracruz.



Recordemos que así se llevaron a una periodista que asesinaron. pic.twitter.com/0T0ZAXyPVL — Salem El Sicario De Los Politicos (@SicarioPolitica) September 25, 2026

“Nunca me mostraron la orden, me esposaron, me dijeron que ya había valido ver… Que iba yo acusada de secuestro, que traía un carro con reporte de robo, que querían el carro, les dije ahí está el carro y que era mío. Que yo lo había comprado, que podía acreditarle la propiedad”.

Sin embargo, afirmó que mientras hablaba con los agentes comenzaron a derribar las puertas de su vivienda. “Ingresaron a mi casa, me aventaron sobre el comedor y me esposaron”, relató. El incidente ocurrió en la colonia Amapolas en la ciudad de Veracruz.

La abogada aseguró que nunca le mostraron la supuesta orden de cateo y que durante el operativo también fueron retenidos sus hijos, de 19 y 29 años. Señaló que escuchó gritar a su hija mientras se encontraba en una habitación con dos policías y que su hijo fue encerrado en otra parte del inmueble.

Báez Vázquez también acusó a los agentes de llevarse teléfonos celulares, dinero y otros objetos de valor. Según su testimonio, algunas de estas pertenencias no fueron incluidas en el informe policial.

Fue acusada de varios delitos

La denunciante afirmó que durante el operativo los agentes le dijeron que estaba acusada de secuestro y que buscaban un vehículo con reporte de robo. Posteriormente, dijo, fue ingresada al penal de Pacho Viejo, donde permaneció cinco días bajo acusaciones de robo y posesión de droga.

La abogada sostuvo que el informe policial presentó una versión distinta de lo ocurrido dentro de su domicilio. Según su relato, el documento señalaba que ella intentaba huir y que había amenazado a los agentes. “Están violentando la presunción de inocencia”, afirmó, quien cuestionó la actuación de la Policía Ministerial y señaló que estos operativos estarían orientados a generar estadísticas y no resultados.

Video fue aportado a la investigación

El hijo de la abogada logró conservar una grabación del operativo y, según el testimonio de Báez Vázquez, el material pudo ser recuperado de la nube de iCloud.

“Mi hijo, que alcanzó a grabar cómo entraron, cómo derribaron la puerta y todo lo que hicieron, logró descargar el video de la nube de iCloud y lo aportamos en cadena de custodia. Gracias a ese video, un juez dictó un (auto) de no vinculación.”

La denunciante aseguró que el video fue entregado a las autoridades bajo cadena de custodia y que posteriormente fue utilizado durante el proceso judicial. Los señalamientos sobre el ingreso al domicilio sin mostrar una orden de cateo, el retiro de pertenencias y la actuación de los elementos corresponden a la versión de la denunciante.

El material audiovisual permite observar parte del ingreso de los agentes, pero por sí solo no establece si existía o no una orden judicial ni acredita todas las acusaciones formuladas por la abogada.

La abogada Báez Vázquez busca asilo en Estados Unidos luego del cateo. La Fiscalía de Veracruz sigue sin emitir una comunicación sobre la acción que narró la litigante.

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