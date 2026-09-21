Hallan sin vida a estudiante de la UV tras 14 días desaparecido en Veracruz

Localizan sin vida a estudiante en Veracruz. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Veracruz, Josué Hernández Cayetano, estudiante de la Universidad Veracruzana (UV), fue localizado sin vida tras permanecer 14 días no localizado. El joven, de 21 años, había sido reportado como desaparecido el pasado 5 de septiembre en el municipio de Xalapa.

Pidieron apoyo para localizar a joven

Tras su desaparición, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) emitió una ficha para solicitar apoyo de la ciudadanía para localizar a Josué, quien fue visto por última vez el 5 de septiembre en Xalapa, Veracruz.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el joven medía 1.60 metros de estatura, ojos color café oscuro, piel morena clara y cabello corto, negro y lacio. Como seña particular, tenía un lunar en el pecho.

Confirman muerte de Josué Hernández

El 19 de septiembre, la Universidad Veracruzana confirmó el fallecimiento del joven a través del Centro de Idiomas Xalapa (CIX), donde estudiaba inglés y chino básico.

“Desde el Centro de Idiomas Xalapa lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro estudiante Josué Hernández Cayetano. Nos unimos a la pena que embarga a su familia, amistades y seres queridos, expresándoles nuestras más sinceras condolencias y deseándoles fortaleza y consuelo en estos momentos de dolor”, informó el Centro de Idiomas Xalapa.

Foto: Universidad Veracruzana

Por su parte, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas informó que el cuerpo de Josué Hernández fue localizado sin vida en Veracruz.

La localización del estudiante ocurrió 14 días después de que fuera reportado como desaparecido y dos semanas después de que sus familiares perdieran comunicación con él.

Hasta el momento, la información proporcionada en la ficha y por la Universidad Veracruzana confirma su fallecimiento y la localización de su cuerpo, sin que en los datos proporcionados se detallen las circunstancias en las que fue encontrado.

La ficha, de la Comisión Estatal, también señalaba que Josué requería tratamiento médico especializado.

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