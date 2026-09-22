Lluvia, granizo y fuertes vientos dejan árboles caídos y autos varados en Puebla

Lluvias, granizo e inundaciones en Puebla. Fotos: Uno TV

La intensa lluvia, acompañada de granizo y fuertes vientos, dejó árboles derribados, calles anegadas y vehículos varados este lunes en distintos puntos de Puebla capital y municipios de la zona metropolitana.

Las mayores afectaciones se reportaron hacia el norte y poniente de la ciudad, además de Coronango y Cuautlancingo, donde las ráfagas de viento y la acumulación de agua complicaron la circulación durante la tarde y noche.

🌊 En Cuautlancingo, el @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, atendió un reporte de unidad de transporte público inundada en la lateral de la autopista México-Puebla.



✅ El vehículo ya fue retirado y se realizó el retiro de basura que obstruía las coladeras.



Las acciones… pic.twitter.com/s2HlHyTsLy — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) September 22, 2026

Lluvia en Puebla derriba árboles y deja vehículos varados

Uno de los incidentes más aparatosos ocurrió sobre el bulevar Hermanos Serdán, a la altura de la calle Tlaxcala, en la colonia San Rafael Oriente, donde un árbol de grandes dimensiones cayó cerca de agencias automotrices y una tienda departamental. Las ramas golpearon a tres camionetas tipo SUV. Pese a ello, las personas que se encontraban en los vehículos lograron salir y ponerse a salvo.

Elementos de Vialidad Estatal y Tránsito Municipal abanderaron la zona, mientras personal de Protección Civil Municipal y Bomberos trabajó en el corte de las ramas y el retiro del árbol. Asimismo, no se reportaron personas lesionadas, aunque algunos tripulantes presentaron crisis nerviosa.

Granizo y fuertes ráfagas afectan la zona metropolitana

En Coronango y Cuautlancingo también se reportaron lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas de viento. En las inmediaciones del puente del Parque Industrial Finsa, la acumulación y corriente de agua impidieron avanzar a una unidad de transporte de personal, que terminó varada.

Una situación similar ocurrió en la unidad habitacional FOVI de Loma Bonita, donde una unidad de la Ruta 64 quedó atrapada por el agua sobre la 14 Sur y avenida Laureles.

🚨🔴 Este lunes se registró una fuerte tormenta con granizo en la Zona Metropolitana de Puebla, principalmente en la zona de Cuautlancingo y Coronango, así como en la región de Tlacotepec y Tehuacán, lo que provocó caída de árboles y anuncios espectaculares, además de… pic.twitter.com/b5fQRIZ6bZ — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) September 22, 2026

La lluvia también provocó afectaciones en la plaza de Tlacotepec de Benito Juárez, donde una tromba arrasó con mercancía de comerciantes. Algunos lograron rescatar parte de sus productos, mientras otros reportaron pérdidas.

Ante las precipitaciones, autoridades recomendaron a los conductores evitar calles inundadas o con corrientes de agua, reducir la velocidad y aumentar la distancia entre vehículos. A su vez, peatones deben evitar permanecer debajo de árboles, postes o estructuras que puedan caer.

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