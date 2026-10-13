Hombre salta barda y entra en escuela primaria armado con arco y flechas en Coatzacoalcos, Veracruz

Responsable era padre de familia del plantel. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Momentos de tensión se vivieron en una escuela primaria de Coatzacoalcos, Veracruz, cuando un hombre irrumpió en el plantel tras saltar la barda perimetral y entrar armado con un arco y varias flechas.

La situación obligó a docentes y directivos a actuar de inmediato para proteger a los estudiantes, quienes fueron resguardados dentro de sus salones mientras llegaban las autoridades.

Entró por la fuerza para buscar a su hija

De acuerdo con la escuela primaria “16 de Septiembre”, el hombre es padre de una alumna del plantel e ingresó sin autorización al saltar una barda que comunica con un jardín de niños ubicado junto a la institución.

Según el reporte escolar, una maestra detectó la situación al encontrarse con el padre de familia dentro del aula y darse cuenta de que portaba un arco y flechas, por lo que dio aviso inmediato a la dirección.

Alumnos permanecieron resguardados

Tras la alerta, el personal decidió mantener a los estudiantes dentro de las aulas mientras solicitaba apoyo de las autoridades.

Posteriormente, elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Marina acudieron al plantel para atender el incidente.

Las autoridades establecieron comunicación con el hombre, quien finalmente salió de la escuela acompañado de su hija y fue trasladado para esclarecer la situación.

No hubo alumnos lesionados

La institución aclaró que ningún estudiante resultó herido durante los hechos y aseguró que no existió una situación de riesgo directo para los menores.

También señaló que el hombre no realizó amenazas contra alumnos ni contra trabajadores de la escuela mientras permaneció dentro de las instalaciones.

Escuela rechaza cualquier ingreso no autorizado

La dirección del plantel enfatizó que el acceso del hombre no fue permitido por la escuela y ocurrió únicamente porque logró ingresar saltando la barda perimetral.

Tras controlar la situación, las autoridades escolares informaron a madres y padres de familia sobre lo ocurrido y les confirmaron que todos los estudiantes se encontraban a salvo.

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