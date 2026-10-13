Liberan a 32 de los 39 detenidos por protestas en Jalisco

En libertad 32 de 39 detenidos por protestas en Jalisco. Foto: Cuartoscuro/Getty

Un total de 32 personas detenidas tras las protestas por la calidad del agua en Jalisco fueron liberadas entre la noche del domingo 11 y la tarde del lunes 12 de octubre, informó la Fiscalía del Estado. De acuerdo con la institución, las 39 personas fueron detenidas luego de los enfrentamientos registrados durante las movilizaciones en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Las manifestaciones surgieron por la inconformidad ciudadana ante los problemas relacionados con la calidad del agua y sus posibles afectaciones a la población. Tras las detenciones, familiares de los involucrados acudieron a las instalaciones de la Fiscalía para conocer su situación jurídica.

Aunque 32 personas ya fueron liberadas, la investigación continúa por la presunta comisión de delitos como ataque a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad.

FISCALÍA INFORMA



La mañana de este lunes 12 de Octubre fueron puestas en libertad seis personas más, de las 39 detenidas luego de los actos violentos registrados durante la manifestación realizada en el exterior de Casa Jalisco, con lo que suman 18 manifestantes en libertad. pic.twitter.com/3z9GmptMju — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) October 12, 2026

¿Por qué liberaron a los manifestantes detenidos en Jalisco?

La Fiscalía informó que el Ministerio Público determinó la libertad de las personas bajo el fundamento del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disposición que contempla la posibilidad de liberar a una persona detenida cuando se cumplen determinadas condiciones, sin que eso implique el cierre de la investigación.

La liberación no significa que las personas hayan sido exoneradas. Las autoridades podrán continuar las investigaciones para determinar si existen elementos que permitan establecer responsabilidades por los hechos ocurridos durante las protestas.

Mientras tanto, familiares de los detenidos permanecen a la espera de información oficial para confirmar si sus parientes fueron liberados o continúan bajo custodia.

FISCALÍA INFORMA



La noche de este domingo 11 de Octubre fueron puestas en libertad 6 de las 39 personas que fueron detenidas luego de los actos violentos registrados durante la manifestación realizada en el exterior de Casa Jalisco. pic.twitter.com/cczSqEPDFu — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) October 12, 2026

¿Qué pasará con las otras personas detenidas?

Tras las liberaciones, otro grupo de personas continúan pendientes de una resolución sobre su situación jurídica, de acuerdo con el balance de 39 detenciones y 32 liberaciones.

Personas que siguen detenidas en la Fiscalía de Jalisco (podrían salir en las próximas horas):

Israel Rosas Flores David Isaac Álvarez Hernández Iván Octavio Salazar Juan Darío Muñoz Nava Teodoro Jesús Torres Valdez Alexis Guzmán Ríos Samuel Morales Navarro

La Fiscalía señaló que las investigaciones seguirán su curso para esclarecer los hechos y determinar si existen elementos relacionados con los presuntos delitos señalados. Hasta que la autoridad informe sobre nuevas liberaciones o determinaciones ministeriales, no es posible establecer cuál será la situación jurídica de las personas restantes.

Las familias continúan a la espera de información sobre sus parientes, mientras la inconformidad por la calidad del agua mantiene el tema en el centro de la atención pública en Jalisco.

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