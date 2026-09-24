Polo vuelve a ser categoría 5: ya provoca fuertes lluvias y podría golpear costas en México

Polo ya causa fuertes lluvias y oleaje en México. Foto: Cuartoscuro

El huracán Polo vuelve a fortalecerse frente a las costas del Pacífico mexicano y recuperó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, de acuerdo con el reporte mas reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Mientras tanto, autoridades mexicanas mantienen con diferentes niveles de alerta a varios estados del país, como Guerrero, Michoacán, Colima, y Jalisco.

El fenómeno ya provoca fuertes lluvias y oleaje elevado en distintos puntos y las autoridades mantienen vigilancia ante las proyecciones sobre su trayectoria, que contemplan la posibilidad de que el sistema toque tierra en las costas de Baja California y Baja California Sur, de acuerdo con información de Conagua.

🌀#Polo se ha intensificado rápidamente y ahora es un huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.



Mantente al tanto de su evolución y sigue la información emitida por fuentes oficiales y confiables. pic.twitter.com/yoEIKQY7ju — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 24, 2026

Polo vuelve a ganar fuerza frente a costas de México

El sistema ha presentado cambios en su intensidad durante las últimas horas y nuevamente muestra condiciones de un huracán categoría 5. Tanto el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos como Conagua mantienen el seguimiento de su evolución y trayectoria, la zona de vigilancia se mantiene desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán y desde el oeste de Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, en Jalisco..

Hasta el momento, los modelos meteorológicos ubican a Polo como huracán categoría 5, con vientos máximos sostenidos de 260 km/h y rachas de hasta 310 km/h. El sistema se desplaza hacia el noroeste a 9 km/h.

Su última ubicación registrada fue a 235 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 425 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Aunque el centro del ciclón avanza de manera paralela a las costas sobre el océano Pacífico, sin una trayectoria directa de impacto contra tierra, las proyecciones de Conagua contemplan un posible cambio en su desplazamiento hacia el este, donde el sistema golpearía las costas de Baja California y Baja California Sur.

🌀#Polo se intensificó nuevamente a #Huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, se prevén #Lluvias torrenciales en zonas de #Michoacán y #Guerrero. Más detalles. pic.twitter.com/8j8kafVsP8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 24, 2026

¿Qué estados tendrán lluvias y oleaje por Polo?

El Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT) emitió este 23 de septiembre una Alerta Amarilla por la presencia de Polo, que recuperó la categoría 5.

Los efectos del sistema ya incluyen lluvias y oleaje elevado. Se pronostican lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en Michoacán y Guerrero, así como lluvias intensas en Colima, Jalisco y Oaxaca.

En el mar, el pronóstico contempla oleaje de 6 a 8 metros en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, mientras que en Jalisco y Oaxaca se esperan olas de entre 2 y 3 metros.

Ante estas condiciones, las autoridades pidieron extremar precauciones y mantenerse atentos a las indicaciones de Protección Civil.

En Jalisco se preparan ante efectos de Polo

En Jalisco, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos mantiene la Alerta Azul en las costas del estado por el desplazamiento del huracán Polo.

De acuerdo con Osvaldo Nicolás Hernández Arvizu, primer comandante de la dependencia, los efectos del sistema tropical podrían sentirse con mayor fuerza a partir de este jueves y mantenerse durante todo el fin de semana, principalmente en la Costa Sur y Costa Norte.

Las autoridades mantienen vigilancia ante el pronóstico de lluvias, viento y oleaje elevado, por lo que pidieron a la población mantenerse atenta a las actualizaciones y seguir las indicaciones de Protección Civil.

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