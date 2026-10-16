Industria en México produce más en agosto, pero baja el personal ocupado y remuneraciones

| 10:33 | Bryan Rivera González | UnoTV

El volumen físico de producción registró un alza mensual del 1.7%.
Industria manufacturera produce más en agosto, pero baja el personal y las remuneraciones
Aumentó la fabricación de productos derivados de petróleo. Foto: Cuartoscuro

La producción de la industria manufacturera incrementó en agosto de este 2026, pero registró una disminución de personal ocupado y en las remuneraciones medias de los trabajadores a nivel anual, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El volumen físico de la producción registró un alza del 1.7% en comparación con julio, mientras que el incremento alcanzó el 4.1% a nivel anual, de acuerdo con cifras desestacionalizadas de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM).

Subsectores con más aumento de producción a nivel anual

  • Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón (+23.5%)
  • De equipo de computación, comunicación y electrónicos (+5.8%)
  • De maquinaria y equipo (+4.0%)
  • Industrias metálicas básicas (+3.8%)
  • Industria química (+2.2%)

En cambio, el personal en la industria manufacturera bajó un 0.1% mensual y un 1% anual para agosto. 

Personal ocupado por subsector

  • Obreros y técnicos en producción (-0.1% mensual)
  • Empleados administrativos, contables y de dirección (-0.2%)
  • No dependiente de la razón social (+0.7%)

Horas trabajadas en agosto en la industria manufacturera

Las horas trabajadas en la industria manufacturera no registraron un cambio en agosto con respecto a julio, aunque bajaron un 0.6% si se compara con el mismo mes, pero del 2025.

Horas trabajadas por subsector 

  • Obreros y técnicos en producción (-0.5% anual)
  • Empleados administrativos, contables y de dirección (-1.4%)
  • No dependiente de la razón social (+0.7%)

Remuneraciones en la industria manufacturera

De igual forma, las remuneraciones medias reales para los trabajadores de la industria manufacturera disminuyeron un 0.2% mensual, pero subieron un 2.7% a nivel anual.

Remuneraciones por subsector

  • Salarios pagados a obreros y técnicos en producción (-0.5% mensual)
  • Empleados administrativos, contables y de dirección (-0.4%)
  • Prestaciones sociales, contribuciones y utilidades (+0.4%) 
  • A no dependientes de la razón social (+0.8%)

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