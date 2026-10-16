Industria en México produce más en agosto, pero baja el personal ocupado y remuneraciones
El volumen físico de producción registró un alza mensual del 1.7%.
La producción de la industria manufacturera incrementó en agosto de este 2026, pero registró una disminución de personal ocupado y en las remuneraciones medias de los trabajadores a nivel anual, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El volumen físico de la producción registró un alza del 1.7% en comparación con julio, mientras que el incremento alcanzó el 4.1% a nivel anual, de acuerdo con cifras desestacionalizadas de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM).
Subsectores con más aumento de producción a nivel anual
- Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón (+23.5%)
- De equipo de computación, comunicación y electrónicos (+5.8%)
- De maquinaria y equipo (+4.0%)
- Industrias metálicas básicas (+3.8%)
- Industria química (+2.2%)
En cambio, el personal en la industria manufacturera bajó un 0.1% mensual y un 1% anual para agosto.
Personal ocupado por subsector
- Obreros y técnicos en producción (-0.1% mensual)
- Empleados administrativos, contables y de dirección (-0.2%)
- No dependiente de la razón social (+0.7%)
Horas trabajadas en agosto en la industria manufacturera
Las horas trabajadas en la industria manufacturera no registraron un cambio en agosto con respecto a julio, aunque bajaron un 0.6% si se compara con el mismo mes, pero del 2025.
Horas trabajadas por subsector
- Obreros y técnicos en producción (-0.5% anual)
- Empleados administrativos, contables y de dirección (-1.4%)
- No dependiente de la razón social (+0.7%)
Remuneraciones en la industria manufacturera
De igual forma, las remuneraciones medias reales para los trabajadores de la industria manufacturera disminuyeron un 0.2% mensual, pero subieron un 2.7% a nivel anual.
Remuneraciones por subsector
- Salarios pagados a obreros y técnicos en producción (-0.5% mensual)
- Empleados administrativos, contables y de dirección (-0.4%)
- Prestaciones sociales, contribuciones y utilidades (+0.4%)
- A no dependientes de la razón social (+0.8%)
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