Industria en México produce más en agosto, pero baja el personal ocupado y remuneraciones

Aumentó la fabricación de productos derivados de petróleo. Foto: Cuartoscuro

La producción de la industria manufacturera incrementó en agosto de este 2026, pero registró una disminución de personal ocupado y en las remuneraciones medias de los trabajadores a nivel anual, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El volumen físico de la producción registró un alza del 1.7% en comparación con julio, mientras que el incremento alcanzó el 4.1% a nivel anual, de acuerdo con cifras desestacionalizadas de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM).

En agosto 2026, y con cifras desestacionalizadas, los Indicadores de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera #EMIM mostraron las siguientes variaciones mensuales:



⬆️ 1.7% producción

⬇️-0.1% personal ocupado

↔️ 0.0% horas trabajadas

⬇️-0.2% remuneraciones medias reales… pic.twitter.com/Dt9OFYgFSS — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 16, 2026

Subsectores con más aumento de producción a nivel anual

Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón (+23.5%)

De equipo de computación, comunicación y electrónicos (+5.8%)

De maquinaria y equipo (+4.0%)

Industrias metálicas básicas (+3.8%)

Industria química (+2.2%)

En cambio, el personal en la industria manufacturera bajó un 0.1% mensual y un 1% anual para agosto.

Personal ocupado por subsector

Obreros y técnicos en producción (-0.1% mensual)

Empleados administrativos, contables y de dirección (-0.2%)

No dependiente de la razón social (+0.7%)

Horas trabajadas en agosto en la industria manufacturera

Las horas trabajadas en la industria manufacturera no registraron un cambio en agosto con respecto a julio, aunque bajaron un 0.6% si se compara con el mismo mes, pero del 2025.

Horas trabajadas por subsector

Obreros y técnicos en producción (-0.5% anual)

Empleados administrativos, contables y de dirección (-1.4%)

No dependiente de la razón social (+0.7%)

Remuneraciones en la industria manufacturera

De igual forma, las remuneraciones medias reales para los trabajadores de la industria manufacturera disminuyeron un 0.2% mensual, pero subieron un 2.7% a nivel anual.

Remuneraciones por subsector

Salarios pagados a obreros y técnicos en producción (-0.5% mensual)

Empleados administrativos, contables y de dirección (-0.4%)

Prestaciones sociales, contribuciones y utilidades (+0.4%)

A no dependientes de la razón social (+0.8%)

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