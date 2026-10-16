¿Oferta real o precio inflado? Profeco te dice cuánto costaba antes del Buen Fin

Buen Fin 2026. Foto: Cuartoscuro

El Buen Fin 2026 se realizará del 13 al 17 de noviembre, y la Profeco habilitó una herramienta para que las personas consumidoras comparen precios y revisen su evolución antes de realizar compras durante esta campaña comercial.

A poco menos de un mes del inicio de la decimosexta edición de El Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llamó a la población a consultar con anticipación los costos de los productos que tenga contemplado adquirir, con el propósito de identificar si las ofertas y promociones anunciadas corresponden a reducciones reales de precio.

A través del sistema Quién es Quién en los Precios, la dependencia recopiló información a nivel nacional sobre el costo de diversos artículos que forman parte de las categorías más representativas de la campaña.

La herramienta permite consultar los precios de determinados productos en distintos establecimientos, además de revisar cómo ha cambiado su valor para contar con elementos antes de realizar una compra.

¿Cómo comparar precios durante el Buen Fin 2026?

Para utilizar la herramienta de Profeco, las personas consumidoras deben ingresar al portal elbuenfin.profeco.gob.mx, donde podrán seleccionar la información correspondiente al producto que buscan.

El procedimiento contempla los siguientes pasos:

Elegir la ciudad donde se realizará la compra

donde se realizará la compra Seleccionar la categoría del producto

del producto Elegir el artículo que se desea consultar

Definir la marca y modelo, cuando corresponda

El portal contempla categorías como audio y sonido, cámaras, cocina, cómputo y celulares, electrodomésticos, línea blanca, TV y video, y ventilación.

La recopilación también incluye artículos como bocinas, barras de sonido, cámaras, computadoras, tabletas, teléfonos móviles, televisores, proyectores, aspiradoras, planchas, refrigeradores, estufas, lavadoras y ventiladores.

Una vez seleccionado un producto, la plataforma muestra información recabada por Profeco en las cadenas comerciales que lo venden.

Entre los datos disponibles se encuentran el precio mínimo, precio máximo y precio promedio, así como el historial de variaciones registrado por la dependencia.

También se proporciona la dirección del establecimiento donde se comercializa el artículo, lo que permite comparar las opciones disponibles en una determinada zona.

De esta manera, la persona consumidora puede revisar el comportamiento del precio antes de decidir si una promoción anunciada durante el Buen Fin 2026 representa una reducción frente al valor registrado previamente.

La plataforma también cuenta con un simulador de pagos mensuales que permite realizar un cálculo de pago con tarjeta de crédito a meses con financiamiento, dependiendo de la entidad financiera.

¿Los precios de Profeco son definitivos?

Los precios publicados en la plataforma de Quién es Quién en los Precios funcionan como referencia y no representan necesariamente el costo vigente al momento de realizar una compra.

La Profeco señala que la información corresponde a precios al menudeo registrados previamente. Los establecimientos pueden modificar sus costos, incluso más de una vez durante el mismo día.

Por ello, los valores que aparecen en la herramienta pueden cambiar posteriormente en los comercios.

La dependencia también aclara que no es responsable de las modificaciones que realicen los establecimientos después de que se haya efectuado el levantamiento de información.

Además de comparar precios, la Procuraduría recomendó definir las necesidades de compra, establecer un presupuesto, liquidar deudas antes de adquirir nuevos compromisos y revisar las condiciones de las promociones a meses sin intereses.

¿Cuándo es el Buen Fin 2026?

La decimosexta edición de El Buen Fin se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre de 2026.

De acuerdo con la información proporcionada sobre la iniciativa, el periodo incluye el día inhábil correspondiente a la conmemoración del 20 de noviembre del presente año.

La campaña es resultado del trabajo conjunto de los sectores público y privado, con objetivos relacionados con el apoyo a la economía familiar, el impulso al mercado interno y el fomento del comercio formal.

Sorteo Buen Fin 2026: ¿cuánto dinero repartirá el SAT?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció el Sorteo El Buen Fin 2026, que tendrá una bolsa total de 500 millones de pesos en premios.

La autoridad fiscal emitió la convocatoria el 14 de octubre de 2026 y señaló que el sorteo busca incentivar la formalidad y el uso de pagos electrónicos durante las jornadas comerciales de noviembre.

En total, se repartirán más de 300 mil estímulos económicos entre consumidores y micro y pequeños comercios participantes.

Para los compradores habrá un premio mayor de 250 mil pesos, mientras que el premio principal destinado a los establecimientos será de 260 mil pesos.

Las personas físicas podrán participar de manera automática cuando realicen compras mínimas de 250 pesos con tarjetas de crédito o débito en negocios registrados.

Los consumidores no necesitan realizar una inscripción previa para participar en el sorteo.

En el caso de los negocios interesados, deberán registrarse en el portal correspondiente a más tardar el 12 de noviembre de 2026. Entre los requisitos se encuentran:

Tener habilitado el Buzón Tributario

Contar con opinión de cumplimiento positiva

Reportar ingresos acumulables de hasta 5 millones de pesos en 2025

Las compras que podrán participar deberán realizarse del 13 al 17 de noviembre de 2026 en establecimientos formales afiliados.

La consulta de los registros de establecimientos participantes estará disponible el 27 de noviembre, mientras que el sorteo se transmitirá en vivo el 4 de diciembre desde la Ciudad de México.

La lista definitiva de personas ganadoras se publicará el 7 de diciembre en la plataforma digital del organismo fiscal.

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