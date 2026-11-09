Continúa paro del Poder Judicial en Yucatán por evaluaciones laborales

Trabajadores del PJF protestando. Foto: Kattia Espinosa

Por segundo día hábil consecutivo, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) mantienen el paro de labores en Yucatán, como parte de una movilización nacional contra el nuevo sistema de evaluación del personal de carrera judicial.

La protesta comenzó el pasado viernes 6 de noviembre y se concentra en las instalaciones de los juzgados federales, ubicadas en la colonia Petronila, en Mérida.

¿Por qué protestan los trabajadores del Poder Judicial en Yucatán?

Los inconformes aseguran que no se oponen a ser evaluados, pero rechazan que parte de su calificación dependa de las opiniones de superiores y compañeros, pues consideran que esto podría poner en riesgo su estabilidad laboral.

Entre sus principales demandas están eliminar las consecuencias que pudieran derivar en despidos, garantizar evaluaciones objetivas y respetar la antigüedad y los derechos laborales.

Evaluaciones de diciembre serán diagnósticas, informa órgano judicial

El Órgano de Administración Judicial informó que las primeras evaluaciones, programadas para diciembre, serán únicamente diagnósticas y no tendrán consecuencias sobre la permanencia del personal.

Pese a esta información, los trabajadores mantienen la protesta. A nivel nacional, los manifestantes exigen que los acuerdos alcanzados con las autoridades queden publicados oficialmente antes de levantar el paro.

Exigen publicación de acuerdos en el Diario Oficial

Jesús Barona, oficial judicial de Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa, señaló que mantendrán la movilización hasta que se publique el acuerdo, la modificación o el aviso correspondiente en el Diario Oficial de la Federación:

“Sin embargo este acuerdo debe adquirir legalidad, una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, entonces hasta que no se publique ese acuerdo o esta modificación o el aviso donde se deja sin efectos este acuerdo, pues vamos a permanecer aquí en este Tribunal o en las instalaciones de la sede, manteniendo nuestra protesta”.

En Yucatán, la suspensión de actividades afecta el funcionamiento ordinario de los órganos jurisdiccionales federales, aunque se ha previsto atención para asuntos urgentes.

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